Milano, capitale della fortuna: vince 5 milioni alla Lotteria Italia

La Lotteria Italia ha regalato anche quest'anno una pioggia di milioni in tutta la penisola, ma soprattutto a Milano, dove è stato venduto il biglietto che ha vinto il primo premio da 5 milioni di euro. Si tratta della Serie F 306831, che ha portato la fortuna nella città meneghina. In Lombardia sono stati venduti anche altri due biglietti milionari, mentre gli altri due sono andati nel Salernitano e in provincia di Rimini. Il concorso dell’Epifania ha assegnato in totale 210 premi per oltre 17 milioni di euro, tra quelli di prima, seconda e terza categoria. Lo ha annunciato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha reso noti i numeri vincenti.

I premi di prima categoria

Il secondo premio da 2,5 milioni di euro è andato al biglietto Serie M 382938, acquistato a Campagna, in provincia di Salerno. Il terzo premio da 2 milioni di euro è stato centrato dal biglietto Serie I 191375, comprato a Albuzzano, in provincia di Pavia. Il quarto premio da 1,5 milioni di euro è stato vinto dal biglietto C 410438, acquistato a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il quinto e ultimo premio di prima categoria da 1 milione di euro è andato al biglietto N 454262, venduto a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini.

I premi di seconda e terza categoria

Oltre ai cinque premi milionari, la Lotteria Italia ha distribuito anche 15 premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 190 premi di terza categoria da 20mila euro ciascuno. I numeri vincenti sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o presso le ricevitorie autorizzate. I vincitori hanno 180 giorni di tempo per riscuotere il premio, presentando il biglietto originale e un documento di identità valido.

Le vendite record

La Lotteria Italia ha confermato il suo successo tra gli italiani, che hanno acquistato quest’anno oltre 6,7 milioni di biglietti, con un aumento del 10% rispetto al 2022. Il Lazio si è confermato la regione più appassionata, seguita da Lombardia e Campania. In crescita sono state anche le vendite online, che hanno raggiunto quota 149.706 biglietti, circa 48mila in più rispetto allo scorso anno. “È andata molto meglio dello scorso anno”, ha commentato il direttore Giochi di Adm, Mario Lollobrigida.

La tradizione e il mistero dei premi "dimenticati"

La Lotteria Italia non è solo un gioco, ma una tradizione che si rinnova ogni anno, nonostante la crisi economica e sociale. Molti italiani sperano di cambiare la loro vita con un colpo di fortuna, e si affidano ai luoghi ritenuti più “fortunati”, come le aree di servizio e le stazioni ferroviarie. Ma c’è anche un altro aspetto curioso legato alla Lotteria: quello dei premi non riscossi. Negli ultimi vent’anni, dal 2002 in poi, sono stati dimenticati quasi 31 milioni di euro, tra cui il primo premio da 5 milioni del 2008. Anche nell’edizione 2022 della Lotteria ci sono stati dei vincitori che non hanno reclamato il loro premio, per un totale di 618mila euro. Un mistero che si ripete ogni anno, e che fa pensare a quanti sogni siano rimasti nel cassetto.