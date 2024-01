Pesaro Capitale della Cultura 2024, oggi inaugurazione con Mattarella

Pesaro si prepara a vivere un anno ricco di eventi, iniziative e progetti culturali, dopo essere stata scelta come Capitale italiana della Cultura per il 2024. Il via ufficiale è stato dato oggi con una cerimonia di inaugurazione alla quale parteciperanno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e alla senatrice a vita Liliana Segre. La manifestazione, trasmessa in diretta tv e sui canali web, vedrà la partecipazione di ottomila persone, provenienti da Pesaro e da tutta la regione, che animeranno le strade e le piazze della città con una coreografia colorata e festosa.

Un format innovativo e popolare

Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha sottolineato il carattere innovativo e popolare della cerimonia, che ha voluto coinvolgere i cittadini e il territorio in un momento di condivisione e di orgoglio. “Sarà una data storica per la città e per tutto il territorio, sia perché darà il via ufficiale a Pesaro 2024, sia perché mai, nella storia delle cerimonie inaugurali della Capitale italiana della Cultura, si era scelta questa modalità. Abbiamo chiesto al presidente della Repubblica di cambiare format, perché volevamo fare un avvio popolare”, ha dichiarato Ricci.

Un anno di cultura e di opportunità

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha elogiato la scelta di Pesaro come Capitale della Cultura, evidenziando le potenzialità e le eccellenze della città e della regione. “Pesaro è una città che ha saputo coniugare la tradizione e l’innovazione, la cultura e lo sviluppo, la bellezza e la sostenibilità. È una città che ha una vocazione europea e internazionale, che ha dato i natali a grandi artisti come Gioachino Rossini e Federico Fellini, che ha una ricca offerta museale e teatrale, che ha una rete di biblioteche e di archivi, che ha una forte identità musicale e cinematografica. Pesaro è una città che merita di essere scoperta e valorizzata, e che saprà cogliere le opportunità di questo anno di cultura”, ha affermato Sangiuliano.

Un messaggio di speranza e di civiltà

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alla cerimonia dalla quale lancerà un messaggio di speranza e di civiltà, in un momento di difficoltà e di sfide per il Paese e per il mondo.

La cultura è un bene prezioso, che va tutelato e promosso, che va reso accessibile e fruibile a tutti, che va sostenuto e incentivato. La cultura è un fattore di coesione sociale, di crescita economica, di dialogo tra i popoli, di pace e di democrazia. La cultura è una risorsa per il futuro, che ci aiuta a superare le crisi e a costruire le opportunità. La cultura è una missione per l’Italia, che ha una straordinaria ricchezza di patrimonio storico, artistico e naturale, che ha una grande capacità creativa e innovativa, che ha una vocazione universale e solidale. La cultura è una sfida per Pesaro, che ha saputo interpretare lo spirito e gli obiettivi della Capitale italiana della Cultura, che ha saputo coinvolgere i cittadini e il territorio, che ha saputo proporre un programma di qualità e di attrattiva. Pesaro è una città che rappresenta bene l’Italia, una città che fa onore alla cultura.