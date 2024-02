Elezioni Sardegna, il centrodestra perde e teme l’effetto a cascata

Il centrodestra ha perso la Sardegna, una regione che governava da cinque anni. La candidata del centrosinistra Alessandra Todde ha sconfitto Paolo Truzzu, l'ex sindaco di Cagliari voluto da Giorgia Meloni contro il parere di Matteo Salvini. La sconfitta ha scatenato polemiche e veleni fra gli alleati, che ora guardano con preoccupazione alle prossime elezioni regionali e alle Europee di giugno.

Meloni sconfitta, Salvini e Tajani in silenzio

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha subito la prima sconfitta elettorale da quando il centrodestra è al governo. La sua scelta di candidare Paolo Truzzu, il sindaco di Cagliari, si è rivelata fallimentare. Truzzu ha perso contro Alessandra Todde, la candidata del centrosinistra sostenuta dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Il divario fra i due contendenti è stato minimo, uno 0,3%, sufficiente a perdere una regione che il centrodestra governava dal 2019 con Christian Solinas, il presidente uscente della Lega. Meloni aveva imposto Truzzu dopo un duro confronto con Matteo Salvini, il leader della Lega, che invece voleva la riconferma di Solinas. Salvini, che in campagna elettorale aveva sostenuto Truzzu, ha preferito non commentare il risultato e ha annullato un'intervista televisiva. Anche Antonio Tajani di Forza Italia, ha evitato di esprimere giudizi sulla sconfitta, limitandosi a sottolineare il buon risultato del suo partito, che ha superato la Lega in Sardegna.

Il centrodestra teme l'effetto domino

La perdita della Sardegna ha scosso il centrodestra, che ora teme di subire altre battute d'arresto nelle prossime consultazioni elettorali. Il 10 marzo si voterà in Abruzzo, dove il candidato del centrodestra è Marco Marsilio, esponente di Fratelli d'Italia che cerca la rielezione. Il 21 e 22 aprile si voterà in Basilicata, dove il candidato del centrodestra è Vito Bardi, governatore uscente di Forza Italia. Ma la sfida più importante sarà quella delle elezioni europee di giugno, che potrebbero cambiare gli equilibri politici all'interno della coalizione. Il centrodestra dovrà affrontare anche il tema del terzo mandato per i governatori, su cui la Lega insiste ma che gli altri alleati non condividono. Il clima fra i partner di governo si è fatto più teso e difficile, anche se i tre leader hanno cercato di mostrare unità e armonia in un pranzo di lavoro a Palazzo Chigi, prima dello spoglio elettorale.