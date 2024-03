Meloni-Biden, “alleanza globale” su immigrazione, Ucraina e Gaza

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al presidente americano Joe Biden a Washington, per rafforzare il legame tra i due Paesi e preparare il terreno per il summit del G7 che si terrà in Puglia a giugno. I due leader hanno affrontato vari temi di interesse comune, tra cui la crisi in Medio Oriente, la situazione in Ucraina e il fenomeno del traffico di esseri umani. Meloni ha anche annunciato il rientro in Italia di Chico Forti, il trentino condannato all’ergastolo negli Usa per omicidio.

Il ritorno di Chico Forti

Una notizia inattesa ha preceduto l’incontro tra Meloni e Biden: il rientro in Italia di Chico Forti, il trentino che dal 1998 è detenuto in Florida per l’omicidio di Dale Pike. La premier ha annunciato la firma dell’autorizzazione al trasferimento in un video pubblicato su Instagram, ringraziando il presidente americano per la sua sensibilità. Forti, ex imprenditore, ha sempre proclamato la sua innocenza e ha ricevuto il sostegno di molte personalità italiane, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’alleanza contro il traffico di esseri umani

Uno dei temi principali sul tavolo dei due leader è stato quello dell’immigrazione e del traffico di esseri umani, un fenomeno che colpisce sia l’Europa che l’America. Meloni ha proposto a Biden una “alleanza globale” per contrastare questo flagello, che sfrutta la disperazione di milioni di persone in cerca di una vita migliore. La premier ha ricordato che la gestione dei flussi migratori è uno dei pilastri del Piano Mattei, il piano di sviluppo sostenibile lanciato dall’Italia. Biden ha apprezzato l’iniziativa e ha ammesso che gli arrivi dal confine messicano sono una sfida per il suo governo, che deve affrontare le critiche dei repubblicani.

Il sostegno a Ucraina e Gaza

Un altro tema caldo è stato quello del Medio Oriente, dove la situazione è precipitata dopo la sparatoria a nord di Gaza, che ha causato la morte di centinaia di civili che si trovavano in fila per il cibo. Meloni ha ribadito il sostegno dell’Italia agli sforzi di mediazione degli Stati Uniti e ha sottolineato la necessità di garantire la prospettiva dei due Stati, Israele e Palestina, come unica soluzione di lungo termine. La premier ha anche espresso la sua preoccupazione per la crisi umanitaria e ha annunciato il contributo italiano per aiutare la popolazione. Biden ha ringraziato Meloni per la solidarietà e ha promesso ulteriori aiuti umanitari a Gaza, con lanci di cibo e forniture da parte degli aerei americani. I due leader hanno anche discusso della situazione in Ucraina, dove la tensione con la Russia resta alta. Biden ha elogiato Meloni per il suo “sostegno incrollabile” a Kiev e per la sua “leadership” del G7.

Il rapporto tra Italia e Usa

L’incontro tra Meloni e Biden è stato anche l’occasione per rafforzare il rapporto tra Italia e Usa, due Paesi alleati e amici. Biden ha scherzato con Meloni, dicendole che le aveva cantato “Georgia on my mind” di Ray Charles, e ha detto di essere felice di partecipare al summit del G7 in Puglia, dove sarà “accolto” dalla premier. Meloni ha sottolineato i progressi fatti nell’interscambio commerciale bilaterale, che nel 2023 ha raggiunto il livello più alto di sempre, 102 miliardi di dollari. La premier ha anche espresso la sua volontà di dare una spinta alle relazioni strategiche tra i due Paesi, in particolare nei settori della difesa, dell’energia e dell’innovazione.

Il tour del G7

L’incontro con Biden è stato il primo di una serie di bilaterali che Meloni ha in programma nell’ambito della presidenza italiana del G7. La premier è partita per Toronto, dove domani incontrerà il primo ministro canadese Justin Trudeau. Successivamente, si recherà a Londra, Berlino, Parigi e Tokyo, per preparare il terreno per il summit di giugno, che avrà come temi principali la ripresa economica, la lotta al cambiamento climatico e la cooperazione internazionale.