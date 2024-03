Bari si mobilita, solidarietà al sindaco Decaro contro le accuse

In un momento di tensione politica, la città di Bari si è unita in una manifestazione di solidarietà verso il proprio sindaco, Antonio Decaro. La piazza del Ferrarese si è riempita di cittadini, rispondendo all’appello del Partito Democratico e della Cgil, come chiaro segnale contro le accuse di collusioni tra mafia e politica, e una dimostrazione di forza e dignità da parte della comunità barese.

La solidarietà di Bari al sindaco Decaro

La manifestazione #iostoconDecaro ha visto migliaia di persone riunirsi a Bari, in un’atmosfera di sostegno e fiducia reciproca. Il sindaco Decaro ha espresso la sua gratitudine e ha ribadito la resistenza della città alle intimidazioni mafiose e alle manipolazioni politiche. Gli studenti, dal canto loro, hanno illustrato la cronologia degli eventi che hanno portato alla creazione della Commissione d’accesso Antimafia, sottolineando l’importanza della lotta alla criminalità organizzata.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha preso parola per denunciare l’insensatezza dell’istituzione della commissione ministeriale proprio in prossimità delle elezioni. Emiliano ha messo in luce l’assenza di obbligatorietà e urgenza nell’azione, interpretandola come un tentativo di influenzare negativamente l’opinione pubblica e il voto elettorale.

Quali sono le accuse contro il sindaco di Bari

Le accuse nei confonti di Antonio Decaro sono emerse in seguito a un’inchiesta che ha portato a circa 130 arresti nell’amministrazione giudiziaria della municipalizzata del trasporto pubblico, l’Amtab. L’inchiesta si è concentrata sul voto di scambio concordato con i clan locali. Tra gli arrestati ci sono esponenti politici che avevano legami con il centrodestra prima di passare al centrosinistra, come la consigliera Maria Carmen Lorusso e suo marito Giacomo Olivieri.

Il sindaco Decaro, noto per la sua posizione ferma contro la criminalità, ha protestato contro il governo per la decisione di inviare una commissione di accesso per verificare eventuali legami tra mafia e amministrazione comunale. Decaro ha accusato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di aver preso parte a un “disegno” del centrodestra. Inoltre, è stato criticato da esponenti del centrodestra, come Maurizio Gasparri, per la sua reazione emotiva durante una conferenza stampa.