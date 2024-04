Jannik Sinner trionfa al Miami Open: diventa il numero 2 del mondo

Jannik Sinner ha scritto una pagina di storia nel tennis italiano. Sul veloce campo dell’Hard Rock Stadium, l’altoatesino ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con un netto 6-3, 6-1 in soli 74 minuti, conquistando così l’ATP Masters 1000 di Miami. Questo trionfo non solo gli garantisce il terzo titolo dell’anno, ma lo proietta anche al numero 2 del ranking ATP, una posizione mai raggiunta da un tennista italiano.

ATP Masters 1000 di Miami, la finale Sinner-Dimitrov

Sinner, 22 anni, è arrivato in Florida come terzo giocatore del ranking e seconda testa di serie. La sua prestazione nella finale contro Dimitrov è stata semplicemente straordinaria. Con una combinazione di potenza, precisione e agilità, ha dominato il campo, lasciando al bulgaro poche possibilità di reazione.

Nel primo set, Sinner ha subito messo pressione al bulgaro, conquistando un break al quinto game e chiudendo il set con un netto 6-3. Nel secondo set, l’azzurro ha continuato a dominare, tenendo il servizio e rompendo nuovamente il gioco di Dimitrov. Con un punteggio di 5-1, Sinner aveva tre match point e non ha lasciato scampo al suo avversario, chiudendo l’incontro in appena un’ora e 14 minuti.

Questo successo a Miami è il secondo titolo Masters 1000 per Sinner, dopo quello ottenuto nel 2023 a Toronto. Ma la sua ascesa non si ferma qui. Superando lo spagnolo Carlos Alcaraz, Sinner diventa il secondo miglior giocatore del mondo, alle spalle solo del leggendario Novak Djokovic. Un risultato straordinario per il giovane italiano, che ha dimostrato costanza e determinazione nel suo percorso verso la vetta del tennis mondiale.

I complimenti da Serena Williams

L’icona del tennis mondiale, Serena Williams, ha elogiato il gioco di Sinner. “Avrei voluto avere il dritto come il tuo”, ha dichiarato l’ex tennista statunitense, 23 volte campionessa Slam. Il talento e la potenza di Sinner hanno impressionato anche i grandi del tennis.

Prossime sfide e record

Dopo la sua vittoria al Miami Open, Jannik Sinner si prepara per nuove sfide e traguardi nel mondo del tennis. Ecco cosa lo attende nei prossimi tornei:

Masters 1000 di Montecarlo (7-14 aprile)

Sinner dovrà difendere i 360 punti della semifinale persa lo scorso anno contro il danese Holger Rune. Per migliorarsi, dovrà raggiungere nuovamente la semifinale (+40 punti). In caso di vittoria in finale, guadagnerebbe ben 640 punti.

ATP 500 di Barcellona (15-21 aprile)

Qui l’azzurro dovrà difendere i 90 puntiottenuti con i quarti di finale dello scorso anno. Un buon risultato gli permetterebbe di migliorare la sua posizione nel ranking.

Masters 1000 di Roma (8-19 maggio)

Sinner cercherà di superare gli ottavi di finale, dove ha guadagnato 90 punti nella scorsa edizione. Una semifinale o una finale gli consentirebbero di accumulare ulteriori punti.

Roland Garros (26 maggio-9 giugno)

Il torneo del Grande Slam sulla terra rossa rappresenta un’opportunità per Sinner. Dovrà difendere i 45 punti del secondo turno, ma un buon percorso potrebbe portarlo ancora più in alto.

Inoltre, Sinner ha l’obiettivo di salire al numero 2 del ranking ATP, una posizione mai raggiunta da un italiano nel tennis maschile. La sua costanza e determinazione lo rendono un avversario temibile per chiunque.

In bocca al lupo, Jannik!