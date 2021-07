Draghi convoca CdM, si decide: Green Pass, scuola, trasporti pubblici

Draghi alle prese con vaccini e Green pass: Dopo aver approvato la prima fase del certificato verde, quella che dal 6 agosto 2021 impone l’obbligo della carta verde per andare al ristorante, al museo, al cinema, in piscina, in palestra e ad eventi, il premier prepara la seconda fase che andrà ad interessare il mondo della scuola e i trasporti pubblici.

Convocato un Consiglio dei Ministri che si preannuncia di fuoco considerando i nodi da sciogliere. Per quanto riguarda i trasporti pubblici sembra ormai presa la decisione di limitare l’utilizzo di aerei, navi e treni ai soli passeggeri in possesso del certificato verde mentre resta ancora appeso il discorso trasporto pubblico locale soprattutto in vista della riapertura delle scuole a settembre.

Scuola e trasporti al centro del prossimo Consiglio dei Ministri

Il governo intende evitare a tutti i costi un altro anno scolastico in Dad, l’obiettivo è quello di tornare sui banchi di scuola dopo le vacanze estive in presenza e in sicurezza.

Si discute principalmente sull’obbligo di vaccinazione dei docenti, considerando che al momento c’è solo una "forte raccomandazione". Secondo i dati il personale scolastico sarebbe stato vaccinato all’85,5% a livello nazionale mentre sarebbero circa 222 mila i non vaccinati. L’idea potrebbe essere quella di convincere i restii a vaccinarsi a pena sospensione dal lavoro, come già fatto col personale sanitario.

Nodo scuola, obbligo vaccino per il personale scolastico?

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo sono a stretto contatto per decidere o meno se far diventare la vaccinazione un obbligo per i lavoratori del mondo della scuola, che, come ricorda Bianchi, ha sempre “reagito con responsabilità". A preoccupare sono soprattutto Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Da affrontare anche il problema relativo alla vaccinazione degli studenti, considerando che circa 8 milioni non hanno ricevuto nemmeno la prima dose, proprio per questo dovrebbe restare l’obbligo della mascherina in classe anche per risolvere i problemi legati al distanziamento nelle aule.