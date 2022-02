Conferenza stampa Draghi oggi 18 febbraio: orario e diretta streaming

Caro bollette, oggi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Draghi e dei ministri Franco, Giorgetti e Cingolani. Dopo la cabina di regia di stamattina durata circa un'ora e mezza e il CdM, si attende l'incontro con la stampa, per parlare e spiegare il nuovo provvedimento che il governo si appresta a varare da 7,5-8 miliardi contro i rincari energetici.

Il nuovo decreto CARO-BOLLETTE dovrebbe prevedere:

la compensazione in bolletta degli oneri aggiuntivi per tutti (famiglie e imprese);

il rinnovo del fondo per imprese energivore che potrebbe essere esteso alle piscine e autoproduzione energia elettrica.

un ulteriore fondo per le imprese.

l'azzeramento dell'aumento per famiglie che hanno bonus sociale;

la semplificazione per la liberalizzazione per rinnovabili.

aumento dello stoccaggio del gas; aumento dell'autorizzazione alla produzione di gas naturale (senza nuove trivellazioni) per lo più in Sicilia ma anche nelle Marche e nel ravennate.

un calmieramento del prezzo di vendita nazionale.

l'incentivo al biocarburante e alla produzione di idrogeno;

altri incentivi alle pmi per credito agevolato;

fondi a enti locali per gestire i costi dell'energia e misure per la salute.

Conferenza stampa Draghi oggi 18 febbraio 2022:

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi terrà dalla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, una nuova conferenza stampa insieme ai ministri dell’Economia Franco, dello Sviluppo economico Giorgetti, della Transizione ecologica Cingolani.

"Nel rispetto delle normative anti Covid, l’incontro con la stampa potrà essere seguito da un numero contingentato di giornalisti.

Le immagini saranno messe a disposizione sui canali della Presidenza del Consiglio.

L’accesso sarà consentito mediante l’ingresso da via Santa Maria in Via 37b, esibendo il green pass rafforzato all’ingresso e indossando la mascherina Ffp2."

Conferenza stampa Draghi orario diretta e dove vederla:

Conferenza stampa Draghi quando? La nuova conferenza stampa del premier si svolgerà oggi 18 febbraio 2022.

Conferenza stampa Draghi orario: verso le ore 15.30, subito dopo il CdM.

Conferenza stampa Draghi dove vedere la diretta: sarà possibile seguire la diretta della conferenza stampa di Draghi dai seguenti canali tv: