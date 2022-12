Feste e acquisti online: il vademecum della Polizia postale del Lazio

C’è chi si è organizzato fin da Black Friday e chi, invece, ha atteso l’ultimo minuto per comprare regali, soprattutto online. Ma in realtà per tutto il periodo delle feste gli acquisti proseguiranno, per i “ritardatari” e chi invece dovrà aspettare a vedere amici e parenti, consegnando loro il proprio dono.

Per tutti sono preziosi i consigli della Polizia postale.

Attenzione quando si compra online

Le indicazioni della Polizia postale arrivano alla luce dei dati del 2022: nei primi undici mesi dell’anno, infatti, ci sono stati oltre 14mila casi di truffe online, delle quali il 60% è legato al commercio elettronico, quindi alle compere di oggetti, bene di varia natura (ma anche transazioni immobiliari) compreso l’affitto di case, in particolare per le vacanze.

Il giro d’affari di chi approfitta della buona fede è stato stimato in 9 milioni di euro, mentre sono state 2.500 le denunce nei confronti dei responsabili dei raggiri.

Da qui la decisione del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale Lazio che ha messo a punto un vademecum con consigli utili e suggerimenti pratici per fare affidamento ai negozi online senza brutte sorprese.

L’opuscolo è disponibile anche sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato di P.S. on line e sulle relative pagine Facebook e Twitter. Qui alcune indicazioni.

Il vademecum della Polizia postale

La prima regola è utilizzare software e browser completi: è bene, quindi, acquistare un buon antivirus aggiornato all'ultima versione sul proprio dispositivo informatico. “Per una maggiore sicurezza online, inoltre, è necessario aggiornare all'ultima versione disponibile il browser utilizzato per navigare perché ogni giorno nuove minacce possono renderlo vulnerabile”, spiega la polizia.

Meglio, poi, usare siti certificati o ufficiali. Un campanello d’allarme dovrebbe sempre essere un prezzo troppo basso rispetto a quello medio di mercato. In questo caso è bene verificare le recensioni pubblicate da altri utenti attraverso un comune motore di ricerca. Come ricorda la polizia, infatti, potrebbe trattarsi di un falso sito o rivelarsi una truffa.

Infine, prima di completare l'acquisto, gli esperti suggeriscono di verificare che sul sito siano presenti riferimenti come un numero di partita Iva, telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare l'azienda in caso di necessità.

Last, but not least

A completare i suggerimenti, c’è quello di usare sempre carte di credito ricaricabili e non cadere nel tranello di qualche azione di phishing e/o dello smishing, ossia cliccare su link inviati tramite sms o email che vengono indicati come utili a verificare alcuni dati, ma in realtà permettono ai truffatori di entrare in possesso di informazioni personali dell’utente.