Sinner-Medvedev, la sfida per il trono degli Australian Open 2024

Jannik Sinner e Daniil Medvedev si giocano oggi, domenica 28 gennaio, il titolo degli Australian Open 2024, il primo torneo del Grande Slam dell'anno. Il match, che inizierà non prima delle 09:30 ora italiana, vedrà di fronte il n.4 e il n.3 del ranking mondiale, entrambi alla ricerca della loro prima vittoria in uno Slam.

Sinner

Sinner, 23 anni, è il primo italiano a raggiungere la Finale di un Major dal 1976, quando Adriano Panatta vinse il Roland Garros. L'altoatesino ha stupito tutti battendo in semifinale il n.1 del mondo e detentore del trofeo, Novak Djokovic, in quattro set. Una prestazione maiuscola che lo ha proiettato tra i favoriti per il successo finale.

Medvedev

Medvedev, 27 anni, è invece alla sua terza Finale Slam, dopo aver perso le prime due contro Rafael Nadal (US Open 2019) e Djokovic (Australian Open 2021). Il russo ha avuto un percorso più agevole, eliminando in semifinale il francese Gael Monfils in tre set. Medvedev è noto per il suo stile di gioco eterodosso e imprevedibile, che gli ha permesso di vincere 13 titoli ATP, tra cui le ATP Finals 2021.

La gara

Il confronto tra i due tennisti è equilibrato, con Medvedev in vantaggio per 6-3. Tuttavia, Sinner ha vinto gli ultimi tre incontri, tra cui quello agli US Open 2023, l'unico disputato in uno Slam. Il match di oggi sarà il primo al meglio dei cinque set tra i due, e potrebbe essere influenzato anche dalle condizioni fisiche e mentali dei protagonisti.

Dove vedere la finale in diretta e in streaming

La Finale degli Australian Open 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà trasmessa in diretta da Eurosport1 HD e in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. Per chi se la fosse persa, il canale NOVE di Warner Bros/Discovery offrirà alle 18:00 una sintesi di un'ora dell'evento.