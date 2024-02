Intesa Sanpaolo, leader nella digitalizzazione, vince il CIO+ Award

La digitalizzazione è una sfida cruciale per le banche, che devono saper offrire ai propri clienti soluzioni sempre più avanzate, sicure ed efficienti. Intesa Sanpaolo, la prima banca d'Italia, ha dimostrato di essere all’avanguardia in questo ambito, ricevendo il riconoscimento come Global Excellence ai CIO+ Italia Award 2023, il premio dedicato ai migliori CIO e Digital Leader del Paese.

Un premio di eccellenza

Il CIO+ Italia Award, giunto alla sua XII edizione, è promosso e organizzato dalla business community di CIONET, che riunisce oltre 8.000 CIO e Digital Leader in Europa e America Latina. L’obiettivo del premio è di valorizzare le migliori pratiche e le esperienze più innovative nel campo dell’Information Technology e della Digital Transformation.

Intesa Sanpaolo ha ricevuto il premio come Global Excellence, la categoria più ambita, che premia i progetti di trasformazione digitale più complessi e di maggiore impatto sul business. Il premio è stato consegnato a Massimo Proverbio, Chief Data, A.I., Innovation and Technology Officer di Intesa Sanpaolo, durante la cerimonia di premiazione che si è svolta nei giorni scorsi a Milano, presso Palazzina Appiani, alla presenza di 23 aziende finaliste.

Il percorso di trasformazione digitale di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha fatto dell’innovazione e dell’adozione a scala delle nuove tecnologie uno degli aspetti abilitanti del suo Piano d’Impresa 2022-2025, con l’obiettivo di essere sempre più vicina alle esigenze di famiglie, imprese e colleghi.

Il percorso di trasformazione digitale intrapreso dal Gruppo si basa su due pilastri fondamentali: la piattaforma digitale IsyTech e l’Area di Governo C-DAITO.

IsyTech è la piattaforma digitale che consente di erogare servizi in modalità fintech like, guidati da logiche di semplificazione ed efficienza. IsyTech integra le funzionalità di banca digitale, banca online, mobile banking e smart working, offrendo una user experience unica e personalizzata.

C-DAITO è l’Area di Governo dedicata all’Innovazione e all’Information Technology, che si occupa di sviluppare e implementare le soluzioni tecnologiche più innovative, sfruttando le potenzialità di cloud e AI. C-DAITO ha recentemente potenziato la sua struttura con l’inserimento di 2.000 persone, per essere più efficace, flessibile e integrata con il business e più attrattiva per il mondo del lavoro.

Massimo Proverbio, Chief Data, A.I., Innovation and Technology Officer di Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “Questo premio rappresenta un ulteriore riconoscimento per il nostro Gruppo come best practice in ambito tecnologico e conferma l’interesse del mercato per il percorso di trasformazione digitale intrapreso da Intesa Sanpaolo. Grazie a IsyTech, la piattaforma digitale all’avanguardia che abbiamo sviluppato, ci proponiamo di soddisfare le esigenze di sempre più famiglie, imprese e colleghi, fornendo servizi in modalità fintech like guidati da logiche di semplificazione ed efficienza. Il potenziamento dell’Area C-DAITO con l’inserimento di 2.000 persone ci permetterà, inoltre, di sviluppare e mettere a terra soluzioni sempre più innovative e digitali, in linea con le crescenti esigenze di digitalizzazione del Paese.”

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech, in particolare con Isybank, la banca digitale del Gruppo. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati a sostenere lo sviluppo sostenibile, l’inclusione sociale e la crescita economica.