Intesa Sanpaolo e Bluenergy, alleanza a tutto tondo per le PMI verdi

La transizione sostenibile è una sfida che coinvolge tutti gli attori economici, dalle grandi aziende alle piccole e medie imprese. Per affrontarla con successo, è necessario creare sinergie tra i diversi soggetti della filiera produttiva, facilitando l’accesso al credito e incentivando gli investimenti in linea con i criteri ESG (Environmental, Social and Governance). In questo contesto, nasce l’accordo tra Intesa Sanpaolo, leader nel settore bancario, che mira a sostenere le PMI fornitrici di Bluenergy, presenti in diverse regioni italiane.

Un accordo per la filiera energetica

Intesa Sanpaolo, primo gruppo bancario in Italia e in Europa, ha stipulato un accordo con Bluenergy, società di multiservizi energetici con sede a Udine e oltre 50 punti vendita in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, per favorire le imprese fornitrici appartenenti alla sua filiera. L’accordo rientra nel Programma Sviluppo Filiere di Intesa Sanpaolo, che agevola le PMI fornitrici nell’accesso al credito, in particolare per investimenti rivolti alla transizione sostenibile e ai criteri ESG.

L’obiettivo è di sostenere le oltre 40 piccole e medie imprese legate alla filiera di fornitura di Bluenergy, che operano nei settori dell’energia, dell’efficienza energetica, delle rinnovabili, della mobilità elettrica e della domotica. Grazie all’accordo, queste imprese potranno beneficiare di condizioni vantaggiose e personalizzate per accedere a finanziamenti, garanzie, leasing e altri servizi bancari offerti da Intesa Sanpaolo.

Una collaborazione a tutto tondo

L’accordo tra Intesa Sanpaolo e Bluenergy si inserisce in un quadro di collaborazione a tutto tondo, che comprende anche altre iniziative volte a rafforzare il legame tra le due realtà. Tra queste, si segnalano:

il finanziamento green di 7 milioni di euro erogato da Intesa Sanpaolo a Bluenergy per sostenere il suo piano di sviluppo, incentrato sulla digitalizzazione, l’innovazione e la sostenibilità;

la polizza collettiva stipulata da Bluenergy con la Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo per la tutela della salute dei suoi oltre 400 dipendenti, che prevede una copertura sanitaria integrativa e una serie di servizi di prevenzione e assistenza;

il recente accordo per la ricessione dei crediti fiscali tra Bluenergy e Intesa Sanpaolo, secondo gli indirizzi definiti dall’attuale normativa, che consente al gruppo bancario di ampliare la propria capacità fiscale a favore di iniziative anche di natura sociale.

Le dichiarazioni delle parti

Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, ha dichiarato: “L’appartenenza a una filiera produttiva per noi è un elemento qualitativo importante, che agevola l’accesso al credito da parte delle piccole imprese, grazie alla forza e alla solidità dei champions. Ad oggi sono oltre 207 mila le aziende nostre clienti del Nordest e, in questo territorio, abbiamo già attivato oltre 180 contratti di filiera che coinvolgono circa 2.400 aziende fornitrici per un giro d’affari complessivo di circa 20 miliardi di euro. Inoltre, abbiamo messo a punto un accordo di ricessione dei crediti fiscali secondo la normativa vigente, in cui la banca si riconosce come soggetto attivo nella gestione delle risorse pubbliche, favorendo la crescita del tessuto economico e sociale del Paese. Siamo orgogliosi di collaborare con Bluenergy, un’azienda che condivide con noi la visione di una transizione sostenibile e di una responsabilità sociale verso il territorio e le persone.”

Alberta Gervasio, amministratore delegato di Bluenergy Group, ha commentato: “La collaborazione con Intesa Sanpaolo è improntata al sostegno della filiera dei fornitori, centrali nella nostra strategia proprio per l’importanza che attribuiamo al territorio e alla competenza e professionalità dei nostri partner. In questa direzione va anche l’accordo sulla ricessione di crediti fiscali, un modo efficace per rispondere alle necessità delle aziende e delle persone ed incentiva la crescita del mercato attraverso il corretto, efficiente ed equilibrato utilizzo delle risorse pubbliche. Come azienda del territorio abbiamo scelto di rispondere prontamente per dare concretezza a un’esigenza contingente degli operatori economici. Riteniamo che la nostra azione rappresenti un modo concreto di fare squadra tra operatori nell’ottica di favorire lo sviluppo economico di tutti gli attori del territorio. Il nostro desiderio è quello di continuare a essere un partner specializzato che possa seguire tutti gli step dei lavori dalla progettazione alle pratiche amministrative, garantendo qualità e trasparenza sia sotto il profilo tecnico che finanziario.”