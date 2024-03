Marco Marsilio rieletto presidente: “Scritta una pagina di storia”

In un’epoca di cambiamenti e sfide, i cittadini abruzzesi hanno parlato chiaro. Il candidato del centrodestra Marco Marsilio ha ottenuto una vittoria netta con circa il 53% delle preferenze, sconfiggendo il candidato del centrosinistra D'Amico. Mentre con una percentuale del 24%, Fratelli d’Italia, partito di cui fa parte Marsilio, si è affermato come leader indiscusso delle elezioni, secondo i dati forniti da Eligendo. Il Pd segue con un rispettabile 20%, mentre Forza Italia si aggiudica il bronzo con il 13,2%. La Lega si posiziona al 7,6%, appena sopra il M5S e Abruzzo Insieme, entrambi al 7%.

Marsilio rieletto presidente: 'Scritta una pagina di storia'

“Un evento senza precedenti in tre decenni si è verificato: un presidente è stato rieletto, infrangendo barriere e scrivendo storia. Abbiamo sollecitato altri cinque anni per proseguire il nostro cammino di crescita, per portare a termine il progetto di rinascita, ricostruzione e valorizzazione che abbiamo avviato”, ha dichiarato Marsilio, in una notte di celebrazioni presso il suo quartier generale. Interrogato su Meloni, ha risposto: “Si è coricata serena e contenta”.

Marco Marsilio entra nella storia dell’Abruzzo come il primo Presidente a ricevere la riconferma per un secondo mandato. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di FdI, ha espresso il suo orgoglio sui social: “Marco Marsilio è il primo Presidente nella storia dell'Abruzzo ad essere riconfermato dagli elettori per un secondo mandato. Ed è per noi motivo di grande orgoglio che i cittadini abruzzesi abbiano voluto continuare a dargli fiducia, e con lui a dare fiducia al Centrodestra, che si conferma maggioritario. È una fiducia che, come sempre, non tradiremo. Continueremo a lavorare per restituire all’Abruzzo e all'Italia il posto che meritano. Grazie!”.

La Lega si unisce ai festeggiamenti: “Una vittoria schiacciante per il centrodestra e un solido risultato per la Lega. Grazie Abruzzo, continuiamo con il buongoverno per altri cinque anni!”, si legge in un comunicato ufficiale.

Chi è Marco Marsilio presidente Abruzzo 2024

Romano di nascita, porta con sé le radici abruzzesi dei suoi genitori, originari di Tocco da Casauria, che migrarono in cerca di opportunità lavorative, Marco Marsilio, è un uomo che ha scelto il suo percorso politico in tenera età. Ha festeggiato da poco il suo 56° compleanno, il 17 febbraio.

Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università La Sapienza, Marsilio ha intrapreso un viaggio politico che lo ha visto vicepresidente di Azione Giovani tra il 1996 e il 2000, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale. La sua dedizione politica affonda le radici negli anni '80 con il Movimento Sociale Italiano, periodo da cui trae origine anche la sua lunga amicizia con la Premier Giorgia Meloni e altri esponenti di spicco della destra capitolina come Fabrizio Rampelli.

La carriera istituzionale di Marsilio è costellata di successi: ha servito come consigliere a Roma, sia a livello circoscrizionale che comunale, per poi essere eletto alla Camera nel 2008 e al Senato nel 2018. Tra i fondatori di Fratelli d’Italia nel 2012, ha poi assunto ruoli di crescente importanza a livello europeo, diventando vicepresidente del Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei nel 2020 e presidente nel 2022.

Come Presidente della Regione Abruzzo, eletto nel 2019, Marsilio ha guidato la regione attraverso sfide come la ricostruzione post-terremoto, la pandemia e le ripercussioni economiche del conflitto in Ucraina. Ha promosso iniziative contro lo spopolamento delle aree interne, migliorato la rete ospedaliera e riformato la legislazione urbanistica. Ha anche valorizzato l’Abruzzo attraverso eventi di richiamo internazionale come il ritiro del Napoli calcio e il Giro d’Italia.

Marsilio si distingue per la sua lunga esperienza politica e per il suo impegno nella vita civile, dove si è dedicato a progettazioni e consulenze, consolidando la sua reputazione come politico di lungo corso e di vasta esperienza.