G7 in Puglia: restrizioni totali, dalle spiagge ai rider e corrieri

Dal 13 al 15 giugno, la Puglia sarà al centro dell'attenzione mondiale con il summit del G7, ospitato a Borgo Egnazia, Fasano. Per garantire la massima sicurezza, sono state previste misure straordinarie che coinvolgeranno non solo le località direttamente interessate dall’evento, ma anche le aree circostanti. La macchina della sicurezza è già operativa da giorni, con un dispiegamento imponente di forze dell'ordine e militari, sia italiani che stranieri, che si occuperanno di monitorare ogni angolo delle zone coinvolte.

Gli agenti del reparto Antiterrorismo della Polizia di Stato, affiancati da circa 40 poliziotti specializzati, carabinieri e militari americani, stanno operando per assicurare che il summit si svolga senza intoppi. Sono stati allestiti eliporti per facilitare l’arrivo in sicurezza delle delegazioni, e il Castello Svevo di Brindisi è stato scelto come location per la cena ufficiale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 13 giugno.

Brindisi e Fasano, le restrizioni

Le città di Brindisi e Fasano, particolarmente il litorale di Savelletri, saranno interessate da un imponente dispositivo di sicurezza. A Brindisi, intorno al Castello Svevo, sarà attivata un’area di sicurezza con divieti di transito e sosta a partire dalle 7 del 13 giugno fino all'1 del 14 giugno. Queste restrizioni si applicano anche alle aree circostanti e alle principali arterie stradali utilizzate dalle delegazioni. È prevista anche la chiusura dello spazio aereo sopra Brindisi dalle 19 alle 23 del 13 giugno, per garantire che i cieli restino sicuri durante l’evento.

Il comune di Brindisi ha organizzato parcheggi di scambio gratuiti per i residenti e per coloro che devono raggiungere il centro cittadino, con bus messi a disposizione del servizio di trasporto pubblico. La zona di Ponente del porto di Brindisi sarà chiusa alla navigazione dalle 00:01 del 13 giugno fino all'1 del 14 giugno, e ogni imbarcazione che vi accede sarà sottoposta a controlli preventivi.

Fasano e Savelletri: massima sicurezza e aree controllate

Anche il comune di Fasano, e in particolare la frazione di Savelletri, sarà sottoposto a rigidi controlli e restrizioni. Le misure di sicurezza includono la suddivisione dell’area in tre zone con diversi livelli di accesso, tutti strettamente controllati. Dalle 13 dell'11 giugno alle 13 del 16 giugno, solo persone con badge potranno accedere alle aree di massima sicurezza, con i controlli affidati a equipaggi delle forze di polizia.

Le spiagge e gli stabilimenti balneari di Savelletri saranno inaccessibili ai non residenti e ai non ospiti degli alberghi della zona. Sarà possibile accedere ai lidi solo a piedi o tramite bus e navette gratuite predisposte dall’organizzazione. Le attività commerciali all’interno delle aree di sicurezza dovranno chiudere dalle 15 del 13 giugno, con alcune eccezioni per particolari esigenze di sicurezza.

Coordinamento e collaborazione locale

Il Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, e il Questore, Giampietro Lionetti, hanno sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini per garantire il successo dell’evento. Le autorità locali stanno lavorando per minimizzare i disagi e coinvolgere la comunità nel mantenimento della sicurezza. La chiusura delle attività commerciali, come quelle situate lungo via Amerigo Vespucci a Brindisi, e lo stop alle consegne dei rider e dei corrieri, sono misure necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato.

In conclusione, l’evento del G7 rappresenta un’opportunità unica per la Puglia di mostrarsi al mondo, ma richiede un impegno collettivo per superare le sfide logistiche e di sicurezza. Le restrizioni severe, pur causando inevitabili disagi, sono essenziali per assicurare che il summit si svolga in sicurezza e con il massimo successo.