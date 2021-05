Elon Musk ha l’Asperger: cos’è e quali altri “vip” ne soffrono

Non smette di stupire Elon Musk, ma questa volta non c’entrano né i progetti avvenieristici di Tesla e dell’auto a guida automatica, né quelli spaziali di SpaceX e neppure l’originalissimo nome scelto per il figlio, che ai più è risultato semplicemente impronunciabile: X Æ A-12.

Questa volta l’imprenditore ha confessato di soffrire della sindrome di Asperger, ospite del popolare programma tv statunitense Saturday Night Live.

Si tratta dell’ultimo personaggio famoso in ordine di tempo di cui si scopre del disturbo: nella lista figurano anche personaggi come l’attivista svedese Greta Thunberg o l’altro imprenditore americano, Steve Jobs.

Elon Musk e l’Asperger

"So che dico o posto cose strane, ma è così che funziona il mio cervello. A chiunque abbia offeso voglio solo dire che porto le persone su Marte" ha raccontato Elon Musk in tv, spiegando: "è fantastico essere ospite del Saturday Night Live, e lo dico davvero. A volte, dopo aver detto qualcosa, devo sottolinearlo che lo dico sul serio", aggiungendo: "O almeno la prima persona ad ammetterlo".

Il ceo di Tesla, 49 anni e un patrimonio che lo rende uno degli uomini più ricchi al mondo, ha spiegato di essere affetto dal disturbo di tipo pervasivo dello sviluppo, che rientra tra i disturbi dello spettro autistico. In un monologo davanti agli schermi, seguito da milioni di cittadini statunitensi, ha spiegato proprio con l’Asperger alcuni dei suoi comportamenti che in passato non sono stati “compresi”.

Cos’è la sindrome di Asperger

La sindrome di Asperger, è considerata un disturbo dello spettro autistico “ad alto funzionamento”, perché non comporta ritardi nell'acquisizione delle capacità linguistiche né disabilità intellettive. Il nome fu coniato dalla psichiatra inglese Lorna Wing, che descrisse la sindrome in una rivista medica del 1981, riferendosi ad Hans Asperger, uno psichiatra e pediatra austriaco il cui lavoro non fu riconosciuto fino agli anni novanta. Secondo quanto spiega la National Autism Society del Regno Unito, chi ne è affetto può trovare più difficile "in particolare, capire e relazionarsi con le altre persone e prendere parte alla vita quotidiana della famiglia, della scuola, del lavoro e della vita sociale".

I personaggi famosi con la sindrome

L’elenco dei personaggi famosi con sindrome di Asperger è molto lungo e comprende anche molti considerati veri “geni”: basti pensare a Isaac Newton, Albert Einstein, scienziati come Charles Darwin o musicisti come Wolfang Amadeus Mozart o Michelangelo Buonarroti. Nel mondo del cinema è famoso il regista Alfred Hitchcock, ma c’è anche l’attore Tim Burton, mentre tra gli imprenditori non va dimenticato Steve Jobs, fondatore di Apple. Tra i contemporanei ci sono anche l’attivista ambientale Greta Thumberg e la scrittrice Susanna Tamaro, solo per fare alcuni esempi.