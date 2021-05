Riaperture 15 maggio: quarantena turisti ristoranti piscine coprifuoco

Da oggi l’Italia è quasi tutta gialla. Restano in arancione soltanto Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta. I contagi sono in calo, sotto quota 10mila a circa 8.200, e il numero dei morti scende sotto a 150 (139, il dato più basso dal 25 ottobre scorso).

Il governo annuncia un allenamento delle misure restrittive, in particolare sul coprifuoco, che per il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, potrebbe slittare nell’orario di inizio nel giro di "7-10-15 giorni".

Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, annuncia interventi anche sul fronte di sport, eventi e matrimoni. Intanto via la mini-quarantena di 5 giorni sui turisti in ingresso dall’Unione europea, da Regno Unito e Israele. Il punto su quando e come si cambierà.

Stop mini-quarantena per i turisti europei

La prima data certa per un allenamento delle restrizioni è il 15 maggio, quando cadrà la mini-quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei, che non dovranno più sottoporsi a isolamento per 5 giorni. Stesso provvedimento anche per chi arriva da Regno Unito e Israele, paesi nei quali i contagi sono in fortissimo calo grazie alle vaccinazioni e dove, come in Israele, c’è già un Green pass vaccinale.

Si lavora al potenziamento dei voli Covid free, invece, per le provenienze dagli Usa, per cui si punta a eliminare la quarantena entro metà giugno, con lo stesso criterio: vaccinazione, tampone negativo o immunizzazione naturale.

Sport, piscine e coprifuoco

In settimana sono previste “cabine di regia con il Cts per dare date a questi settori”: così il ministro Gelmini, riferendosi alle riaperture degli impianti sportivi come piscine e al settore wedding. In particolare, oggi sono ancora chiuse piscine coperte e palestre. Per quanto riguarda i ristoranti al chiuso, i bar con la possibilità di consumazione al bancone e lo slittamento dell’orario di inizio del coprifuoco (alle 23 o alle 24 a seconda di quale linea prevarrà nel Governo) le novità potrebbero arrivare già da lunedì 17 maggio.

“Il Governo - spiega Gelmini - ha scelto di procedere verso riaperture graduali, progressive e in sicurezza, ma non possiamo abbandonare tutte le precauzioni, le mascherine serviranno ancora. La campagna vaccinale però va avanti e possiamo guardare al futuro con ottimismo e fiducia, mentre sono buone notizie anche la riduzione dei contagi, dei posti letto e delle terapie intensive”. Ottimista il Sottosegretario Sileri: “Probabilmente nelle prossime settimane anche il coprifuoco potrebbe essere spostato in avanti: non è una mia decisione, deve esserci una valutazione scientifica. I numeri potrebbero consentirlo tra 7-10-15 giorni, quando è stata varata la norma ci trovavamo nel pieno della terza ondata” ha concluso Sileri.