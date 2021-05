USA, stop a mascherine e distanziamento per tutti i vaccinati

Niente più restrizioni per tutti coloro che siano stati completamente vaccinati.

Le linee guida dei Cdc, Centers for Disease Control and Prevention, sono state aggiornate: a due settimane di distanza dalla seconda dose di vaccino, (quando prevista) non è più necessario indossare la mascherina, né rispettare il distanziamento sociale all’aperto che al chiuso nella gran parte dei casi.

Covid, i vaccinati potranno tornare a una vita quasi normale

“Abbiamo tutti atteso questo momento in cui tornare a un senso di normalità", ha sottolineato la direttrice dei Cdc Rochelle Walensky. “La scienza è chiara: se si è pienamente vaccinati si è protetti e si può riprendere a fare le cose che sono state interrotte a causa della pandemia”.

Secondo le indicazioni dei CdC, linee guida nuovamente aggiornate da aprile, tutte le persone che hanno completato l'iter di vaccinazione potranno così svolgere attività all’aperto, partecipare agli eventi, pranzare al ristorante e andare al cinema senza dover indossare la mascherina. Dovranno però comunque rispettare norme e regolamenti federali, statali, territoriali, tribali e del posto di lavoro, quindi prevederla se espressamente richiesto.

Sul sito dei Cds è stata pubblicata una guida a colori con tutte le indicazioni sul livello di rischio, a seconda delle diverse situazioni e se si è vaccinati o meno.

Biden: “Oggi è una grande giorno per l’America”

“Oggi è un grande giorno per l’America nella nostra lunga battaglia contro il Covid-19” ha commentato in un tweet Joe Biden.

Il Presidente ha sottolineato il successo della campagna vaccinale, ma ha ricordato che la battaglia non è stata ancora del tutto vinta, perché ci sono ancora molti americani che non si sono vaccinati (e per cui sono stati messi in campo anche iniziative particolari da parte dei vari stati USA).

Biden ha poi lanciato un nuovo appello per spingere gli americani a vaccinarsi, parlando dal Rose Garden della Casa Bianca: “La scelta è vostra, vaccinarsi o continuare a indossare la mascherina finchè non sarete immunizzati".