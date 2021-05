Mancini rinnova e sceglie i primi 33 giocatori per Euro 2020-2021

Al via la strada vero l'Euro 2020 per la Nazionale Italiana. Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha diramato la lista, ad oggi più estesa di quella ufficiale, dei giocatori che prenderanno parte al torneo itinerante: fuori Emerson e Jorginho, momentaneamente per la Champions League. Dentro la sorpresa, sperata, Raspadori, recupera anche Verratti. Un elenco di 33 nomi, che passeranno a 26 il prossimo 31 maggio a Coverciano. Per di più ha prolungato il Commissario Tecnico ha prolungato il suo contratto con l'Italia, che lo legherà alla Federcalcio di Gravina, fino al luglio 2026. Mancini ha iniziato la sua avventura sulla panchina azzurra il 14 maggio 2018 con un biennale, poi rinnovato fino al 2022, e ora ha deciso di prolungare ulteriormente, fino a dopo il Mondiale del 2026 in Messico-Usa.

Italia, i pre-convocati di Mancini per Euro 2020:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Mancini rinnova con l'Italia

Il ct Mancini ha rinnovato fino al 2026. Lo ha annunciato il presidente federale della Figc, Gravina, nella giornata di ieri.

L'allenatore, ex Inter, venne nominato ct nel 2018, per il quale incarico aveva deciso di rescindere con lo Zenit, sostituendo Luigi Di Biagio che prese temporaneamente il posto di Giampiero Ventura dopo la mancata qualificazione ai mondiali del 2018. L'annuncio del rinnovo del ct arriva in una giornata importante per lui, visto che trenta anni fa vinse lo scudetto con la Sampdoria, con il compagno Vialli.

Italia, le parole di Mancini

Le parole di Mancini: "Sono molto felice, ringrazio la Federazione e il presidente Gravina. È un bellissimo momento, ci saranno tante manifestazioni. Non è semplice vincere ma stiamo portando avanti un lavoro che sta dando i suoi frutti, abbiamo tanti giovani su cui puntare. La nostra speranza è che questo lavoro possa dare i frutti molto velocemente, anche se a volte bisogna aspettare un po’ di più. Abbiamo messo insieme un’ottima squadra, serve anche un po’ di fortuna per vincere però. Vogliamo dire la nostra negli Europei e porre le basi per i Mondiali". Parole di fiducia, viste anche le grandissime prestazioni fornite dall'allenatore da quando siede tra le fila azzurre. Un team troppo leggendario per toccare il fondo, come nel 2018, che aveva bisogno di una spinta importante. Se il percorso all'Europeo sarà positivo, allora si può costruire un progetto importante anche per la squadra del futuro. La scelta di portare Raspadori, così come Locatelli, Pessina, Kean, Bastoni, ecc...fa intendere che la direzione scelta è fresca e talentuosa.

Le parole di Gravina

"E' un investimento della federazione per il futuro, e che dovevamo ai tifosi. Sono molto contento, perché come Roberto sa, era un obiettivo della federazione per continuare un lavoro e dargli continuità anche in futuro". Così il presidente della Figc Gravina al termine del Consiglio federale dopo aver annunciato il prolungamento del contratto con il ct Roberto Mancini. Un progetto importante quello iniziato con l'allenatore, colmo di vittorie e record memorabili. Bisogna sicuramente fare passi in più sui settori giovanili, dei team di Serie A, che ancora non danno lo spazio meritato ai giovani italiani, pieni di talento.