Oms, vaccini efficaci con tutte le varianti. Nuovo contratto Pfizer-Ue

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità i vaccini sono efficaci contro “tutte le varianti del virus”. Dalla stessa Oms, però, arriva un freno alla ripresa dei viaggi internazionali, che viene considerata “non ancora sicura”.

Intanto procede la campagna vaccinale, con la Puglia che ad oggi è la prima Regione per numero di somministrazioni di dosi sul totale di quelle disponibili, seguita da Lombardia e Veneto.

Proprio in Lombardia l’Assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha fatto sapere che le adesioni sono poco meno di 5 milioni e ha annunciato il traguardo dei 338mila cittadini lombardi della fascia d'età 40-49 che si sono prenotati a partire da ieri sera.

Quanto all’approvvigionamento, se la Commissione Ue non ha rinnovato di recente il contratto con AstraZeneca, è appena stato rinnovato quello per la fornitura di nuove dosi di Pfizer.

Nuovo contratto Ue-Pfizer

La Commissione europea ha firmato il contratto con Pfizer-BionTech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi del vaccino contro il Covid e le sue varianti per il periodo 2021-2023. Ad annunciarlo sono stati la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e la commissaria per la salute, Stella Kyriakides.

Curva dei contagi giù

Prosegue la discesa della curva dei nuovi casi di Covid-19 in Italia, con una riduzione di oltre il 30% in una sola settimana. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 12 al 18 maggio 2021, si è avuta una contrazione sensibile, che si somma a quella delle ultime 6 settimane, con un calo complessivo del 60% dei ricoveri in ospedale e del 55% di quelli in terapia intensiva.

Magrini (Aifa) su vaccini e vacanze

“Le vaccinazioni di massa sono fenomeni complessi da governare e la libera scelta non è il principale criterio di adesione. Una buona e ordinata organizzazione della campagna vaccinale deve prevalere rispetto alle esigenze di vacanza” ha dichiarato Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in un’intervista al Corriere della Sera, aggiungendo: “Tutti vogliamo passare una migliore estate e avvicinarci progressivamente alla normalità ma ciò si potrà ottenere solo rispettando in modo ordinato i tempi previsti”.