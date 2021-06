Chi è Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra a Roma 2021

È ufficiale: il centrodestra ha il suo candidato per la corsa al Campidoglio.

“Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria” si legge in una nota.

“Due professionisti straordinari, con curriculum straordinari" ma "anche capaci di parlare coi cittadini” li ha definiti la leader di FdI Giorgia Meloni. Mentre Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ha commentato: "Il ticket Michetti-Matone è la soluzione migliore che offriamo ai romani per vincere le elezioni e guidare la città".

Sarà lo sfidante di Virginia Raggi, Carlo Calenda e il nome scelto dalle primarie del centrosinistra.

Chi è il candidato del centrodestra Enrico Michetti

Nato a Roma il 19 marzo del 1966, 55 anni, Enrico Michetti è noto ai romani per la sua rubrica su RadioRadio, dove parla di diversi temi legati all’attualità. Attualmente è anche professore di diritto pubblico e dell'innovazione amministrativa al primo anno del corso di Economia aziendale presso l'Università di Cassino.

Avvocato, con alle spalle diversi anni di attività accademica e di didattica, nel 2007 ha ideato il progetto “Sistema Gazzetta Amministrativa” e dal 2010 è direttore della rivista giuridica “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana”.



Nel 2017, su proposta dell'allora presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana in considerazione "delle particolari benemerenze rese alla Nazione".

"Sono assolutamente lusingato e ringrazio per questo tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Sono contentissimo del ticket con la dottoressa Matone insigne magistrato. Roma è la mia città e il mio sogno. Ora iniziamo insieme questa grande avventura per restituire insieme alla Città Eterna il ruolo di Caput Mundi" è stato il commento di Michetti.

In un'intervista a RadioRadio ha poi aggiunto: "Sarà una campagna elettorale civilissima. Io non parlerò male di nessuno e parlerò solo con progetti e programmi".