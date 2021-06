G7, Draghi oggi in Cornovaglia: domani il bilaterale con Biden

L’appuntamento è stato programmato per domani pomeriggio, sabato 12 giugno, quando a Carbis Bay, in Cornovaglia, il premier Mario Draghi avrà un incontro bilaterale con il Presidente americano, Joe Biden, giunto nel regno Unito mercoledì sera.

Proprio l’inquilino della Casa Bianca ieri ha visto il premier britannico, Boris Johnson, insieme alle rispettive mogli.

Dal G7, il primo in presenza post pandemia in due anni, è atteso l'annuncio che i sette Paesi più industrializzati del mondo doneranno un miliardo di dosi di vaccini ai Paesi più poveri per aiutarli a combattere il coronavirus.

Il Regno Unito ha già ufficializzato che offrirà entro il prossimo anno altre 100 milioni di dosi, attraverso l'alleanza Covax, 5 milioni delle quali entro la fine di settembre.

"Al summit del G7 - ha dichiarato Johnson - spero che i miei colleghi assumeranno impegni simili in modo che, insieme, possiamo vaccinare il mondo entro la fine del prossimo anno e ricostruire meglio dopo il coronavirus".

Il programma del G7

Il summit si apre ufficialmente oggi alle ore 12.30, con una breve riunione di coordinamento fra i leader Ue, seguita da una colazione informale e dalla cerimonia di benvenuto. Nel primo pomeriggio l’avvio della prima sessione di lavoro, riservata ai soli Paesi G7, dunque Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Giappone, Canada, Usa. Questa sessione - che vedrà Draghi tra i lead speaker - sarà incentrata su tre temi: le politiche nazionali verso una ripresa più verde e digitale; il ruolo del G7 nel sostegno alla ripresa dell’economia globale; le politiche volte a far progredire l’uguaglianza di genere.

In tutto sono sei le sessioni di lavoro previste e Mario Draghi interverrà come 'lead speaker' nella prima dedicata alla ripresa economica nonché all’ultima sui cambiamenti climatici.

I lavori della giornata di sabato si apriranno con la seconda sessione incentrata sugli aspetti geostrategici globali e con un focus sul partenariato del G7 con i Paesi in via di sviluppo. Il terzo panel prevede temi di politica estera e di sicurezza, compresi i “fascicoli” su Russia e Afghanistan. A seguire le sessioni sulla salute, le sfide sanitarie e le reti globali, mentre a chiudere la giornata ci sarà una cena formale tra i leader.

Domenica è prevista la fine dei lavori, con le ultime due sessioni nelle quali si affronteranno i temi delle ‘società ed economie aperte’, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla protezione della natura, alle quali parteciperanno anche i vertici di Banca Mondiale, Fmi, Ocse e Onu.

I bilaterali

Come sempre accade in queste occasioni, i summit internazionali sono occasione per incontri bilaterali, come quello tra il premier, Mario Draghi, e il presidente Usa, Joe Biden, in programma sabato.

In occasione del G7 Biden avrà un faccia a faccia anche con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.