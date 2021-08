Scuola, tra Green Pass e controlli. I presidi: “Chi li farà?”

Il count down è iniziato, ma i dubbi dei presidi sono ancora molti e, potenzialmente, aumentano di ora in ora, quando manca meno di una settimana al ritorno dei docenti a scuola prima della ripresa delle lezioni.

A preoccupare sono soprattutto i Green Pass, resi obbligatori per gli insegnanti.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha confermato che chi non sarà in regola con il certificato verde nazionale non potrà entrare in aula per le lezioni in presenza.

Per chi non fosse vaccinato – fatta eccezione per i cosiddetti “fragili” che possono richiedere un certificato di esenzione – è prevista la sospensione, senza stipendio, e una multa da 400 a 1.000 euro.

Ma il dubbio dei presidi riguarda chi effettuerà i controlli.

Chi controlla il Green Pass?

"Anche se nella nostra regione il numero dei vaccinati sembra essere alto, per cui l'indice dei Green pass dovrebbe essere elevato, questo stato di poca chiarezza sui comportamenti da tenere crea certamente confusione" denuncia Mario Rusconi, dell'Associazione nazionale presidi Lazio, dove i dati indicherebbero un 98% di docenti immunizzati.

L’ipotesi è di istituire totem che leggono i Green pass oppure di dotarsi di tablet sui quali installare l'app VerificaC-19, creata appositamente per il controllo del certificato e utilizzata da alcuni ristoratori. L’obiettivo è velocizzare i controlli per evitare ritardi all’ingresso a scuola, fin dal 1° settembre quando il personale scolastico (non gli studenti, che torneranno a partire dal 13 settembre) riprenderà il lavoro.

Resta da capire anche come rispettare la privacy, pur controllando i Green Pass e le loro scadenze.

Mascherina obbligatoria per gli studenti

Gli studenti, invece, non saranno tenuti a dotarsi di Green Pass, anche se l’adesione alla campagna vaccinale nella fascia di età 12-19 anni pare sia molto alta, tanto che il Ministro Bianchi ha parlato di oltre il 60% di vaccinati.

In classe, comunque, resterà l’obbligo di mascherina, insieme al distanziamento.

Distanziamento, ma spazi ridotti

Rimane, dunque, anche il rispetto delle distanze minime (1 metro) in classe.

Ma proprio su questo punto molti esperti fanno notare che nulla è stato fatto riguardo alla capienza delle aule, per cui in molti istituti – soprattutto alle superiori e nelle grandi città – non sarà possibile rinunciare alla Dad, perché le aule sono piccole e le classi numerose. Rimarrà comunque obbligatorio arieggiare con frequenza i locali scolastici.

Test salivali a campione

Una novità, invece, è rappresentata dai test salivali a campione. L'Istituto superiore di sanità, secondo quanto riferisce Repubblica, starebbe all'ipotesi di introdurre test salivari a campione sui ragazzi, ai quali sottoporre anche i genitori. Si tratterebbe di tamponi meno invasivi, su base volontaria, che interesserebbero la fascia tra i 6 e i 14 anni, con una platea di 4,2 milioni di studenti delle elementari e delle medie, in tutto circa 110mila studenti.

Dopo una prima fase con test a scuola, i tamponi potrebbero essere eseguiti direttamente a casa, come già avvenuto in via sperimentale in Regioni come Veneto e Toscana.

A stabilire quali scuole coinvolgere saranno le amministrazioni locali, che dovrebbero prevedere rotazioni e un massimo di 3 istituti per provincia. In caso di positività il ragazzo sarà invitato a tornare a casa, per iniziare il periodo di isolamento, e questo potrebbe però disincentivare l’adesione.

Nodo trasporti

Un altro aspetto critico, infine, riguarda i trasporti. I presidi lamentano che su questo fronte non è stato fatto nulla, per esempio per aumentare il numero di corse. Quel che si prospetta, invece, è un aumento della capienza dei mezzi pubblici, a partire dal 1° settembre, dall’attuale 50% all’80%.