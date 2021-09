Conferenza stampa Draghi oggi: orario diretta e dove vederla streaming

Il Consiglio dei ministri si svolgerà oggi 29 settembre alle ore 9:30 e sarà seguito da una conferenza stampa del premier Mario Draghi ed il ministro dell'Economia Daniele Franco, per illustrare il nuovo programma di finanza pubblica che sarà appunto approvato stamattina dal CdM.

Il programma certificherà anche la discesa del debito rispetto al 2020 che scende dal 155,8% al 154% con una discesa di circa due punti rispetto all’anno scorso. Nel provvedimento che accompagnerà la Nadef, Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. saranno inserite una serie di proroghe che vanno da quella dell'assegno unico per ottonere le mensilità retroattive al pagamento dell'Irap sospesa nel 2020 dopo aver superato i limiti Ue sugli aiuti di Stato fino ad un intervento ad hoc per consentire ai Comuni di certificare le firme digitali raccolte per il referendum sulla cannabis.

Per quanto riguarda la Legge di Bilancio 2022, si poggerà su una crescita per il prossimo anno stimata al 4,2% e che per la prima volta da molti anni non poggerà su una richiesta di scostamento, ci sarà quindi a disposizione un plafond da un punto di Pil, intorno ai 18 miliardi, stessa cosa per gli anni 2023 e 2024.

In merito alla nuova riforma fiscale, nella Manovra 2022 potrebbe esserci una anticipazione di una parte della delega fiscale che però sarà approvata in CdM solo dopo le elezioni amministrative, in ogni caso si dovrà attendere il 2023 per la sua completa attuazione. Al momento si sta discutendo sul taglio del cuneo fiscale e sull'abolizione dell'IRAP per chi è escluso dall'Ires.

Poi ci sono le misure previdenziali per attenuare la fine di Quota 100 e la riforma degli ammortizzatori sociali, e la promessa in Nadef della proroga del superbonus 110% al 2023. Tra i provvedimenti collegati alla legge di bilancio 2022 dovrebbe trovare spazio anche un disegno di legge sul salario minimo al centro in queste settimane della discussione politica.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi terrà oggi 29 settembre 2021 dalla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, una nuova conferenza stampa insieme al ministro dell'Economia Daniele Franco per illustrare le misure economiche in vista della nuova Legge di Bilancio 2022.

Nel rispetto delle normative anti Covid, la conferenza stampa potrà essere seguita da un massimo di 25 giornalisti, individuati in base all'ordine di arrivo delle mail e seguendo un criterio di rotazione rispetto agli eventi passati e prossimi.

Conferenza stampa Draghi dove vedere la diretta: sarà possibile seguire la diretta della conferenza stampa di Draghi dai seguenti canali tv: