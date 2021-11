Se il premier Boris Johnson cita “Peppa Pig”, davanti agli industriali

Che Boris Johnson possa conoscere i personaggi dei cartoni animati non stupisce, dal momento che è padre di ben 6 figli, l’ultimo di appena un anno e mezzo. Ma il fatto di aver citato uno dei protagonisti dei cartoon più amati dai bambini davanti all’assemblea degli industriali ha creato una certa sorpresa, se non ilarità o imbarazzo da parte di qualcuno dei presenti.

È accaduto, però, nelle scorse ore e oggi i tabloid d’Oltremanica riferiscono dell’episodio.

Peppa Pig e il mondo ideale

Salito sul palco, alla conferenza annuale della Confindustria britannica, Boris Johnson avrebbe dovuto tenere un discorso sullo sviluppo economico del nord est dell'Inghilterra e la Green Economy, soprattutto a breve distanza temporale dalla chiusura della Peppa Pig world è proprio il mio tipo di posto. Strade sicure, scuole disciplinate, enfasi sui trasporti di massa" ha affermato, lamentandosi però che "Papà Pig è un po' stereotipato".

Il rombo di motore e il discorso…perso

Di fronte a una platea già piuttosto sorpresa, Johnson è andato anche oltre: ha imitato il rombo di un motore per chiarire che le auto elettriche sono silenziose "ma accendono le luci in più in fretta di una Ferrari". A un certo punto del suo intervento ha perso il filo del discorso, scusandosi di fronte ai presenti e cercando tra gli appunti sul leggio il passaggio a cui era rimasto.

La citazione di Mosè

Tutto qui? Non proprio. In un discorso che certamente sarà ricordato (soprattutto dai suoi detrattori), il premier britannico ha anche voluto fare un riferimento biblico, forse per alzare il livello dell’intervento dopo la citazione del cartone animato e così ha fatto un paragone con Mosè. Parlando dei suoi dieci punti per la Green economy, ha detto: "Sono un decalogo che ho prodotto un anno fa quando sono arrivato dal Sinai", ha affermato.

L’attacco dell’opposizione

Come prevedibile le parole di Boris Jhonson sono presto “uscite” dall’assemblea degli industriali britannici per arrivare all’opposizione, che non ha perso l’occasione per un nuovo, duro attacco. In particolare la citazione di Peppa Pig "è una perfetta metafora di un governo caotico e incompetente - ha detto il leader liberaldemocratico Ed Davey - Gli imprenditori chiedono chiarezza e Boris Johnson divaga su Peppa Pig". Mentre i laburisti hanno detto che le sue "battute non fanno ridere".

"È stato un discorso catastrofico" ha commentato senza giri di parole, al Mirror, l'imprenditore Richard Swart del Berger Group, secondo il quale serve "un comportamento da uomo di stato per aiutarci a navigare attraverso il covid, la Brexit e la scarsità di mano d'opera".