Verso Natale, tra zone gialle e restrizioni. Cosa cambia quest’anno

Nessun blocco tra Regioni o Comuni, ma molta prudenza e soprattutto Green Pass e mascherine. Sono le indicazioni che si prospettano, almeno per ora, per il Natale 2021, che rispetto a quello dello scorso anno conta sull’effetto delle vaccinazioni e del Green Pass, Super o base.

Ci sono, però, ancora alcune regole in vigore dallo scorso anno, come quelle sui viaggi in auto.

Le zone e gli spostamenti

Al momento non ci sono limitazioni agli spostamenti tra Regioni, Comuni o zone di colore differente. Nonostante alcuni territori siano già entrati in zona gialla, come Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, e altri entreranno da domani o subito dopo Natale, per evitare chiusure massicce, non ci sono restrizioni nei viaggi, specie se effettuati su mezzi propri come l’automobile.

La vera novità è rappresentata dall’introduzione del certificato verde nazionale, che è richiesto invece sui mezzi pubblici. In particolare, per salire su treni (a media e lunga percorrenza, ma anche per pendolari), bus, aerei e traghetti è richiesto il Green Pass “base”, dunque ottenibile che tramite tampone.

Attenzione, però, alla validità: dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio, per effetto del decreto che ha introdotto il Super Green Pass, i test antigenici sono validi 48 ore, mentre i molecolari 72. Non c’è stata una riduzione, ma se si ha intenzione di muoversi per più giorni occorrerà effettuarne più di uno.

Cosa cambia in zona arancione

Se in zona bianca e gialla le regole sono pressocché identiche (ma cambia l’orario di chiusura delle attività di ristorazione, per esempio), in zona arancione subentrano alcuni limiti. In base al decreto (n.172 del 26 novembre) l’accesso ad alcuni luoghi può avvenire solo tramite Super Green Pass, come nel caso degli impianti sciistici, per i quali il solo tampone non basterà più. Non solo: anche gli spostamenti all’interno della propria Regione o comune saranno consentiti solo a chi è guarito o vaccinato, mentre chi ha il lasciapassare “rafforzato” potrà continuare a spostarsi senza autocertificazione che dimostri comprovati motivi di necessità.

In zona rossa, invece, le limitazioni ai movimenti varrebbero indistintamente per tutti.

Chi rischia la zona gialla

Con l’avvicinarsi del Natale si teme che possa salire il numero di Regioni (o Province autonome) che possono “diventare” gialle. Al momento, come anticipato, le zone gialle a partire da domani lunedì 20 dicembre sono il Veneto, Marche, Liguria e Trento. Attenzione alta su Lazio e Lombardia. Restano in giallo Friuli, Bolzano e Calabria.

Il motivo è legato al tasso di occupazione degli ospedali, sia come ricoveri ordinari, sia in terapia intensiva, che non deve superare rispettivamente il 15% e 10%. Il passaggio di zona scatta quando entrambi e contemporaneamente sono oltrepassati.

La “regola del convivente”

In quanti possono viaggiare sulla stessa auto? Ricordando le norme dello scorso inverno, occorre tenere presente che è ancora in vigore la "regola del non convivente", come ricorda Today. Come riportano le Faq del governo, "Posso usare l'automobile con persone non conviventi?" La risposta è: sì, "purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore".

La regola vale anche in zona bianca.