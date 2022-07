Al via i ritiri di Serie A: ecco dove si preparano le squadre italiane

Finite le vacanze, le squadre di Serie A si sono riunite nei vari ritiri, che in questa stagione saranno per forza di cose molto più ristretti. Infatti, l’inizio di campionato è previsto nel weekend del 13 agosto. Poco più di un mese per costruire una squadra all’altezza, facendo poi inserire il più velocemente possibile i nuovi innesti.

Alcune società, a causa di questo breve periodo di ritiro, hanno preferito rimanere nella propria città, non cambiando meta per la preparazione. Un fattore che in futuro potrebbe risultare decisivo, per la forma fisica degli atleti. Molti club si sono già arricchiti, tecnicamente parlando con degli acquisti mirati, che possano perfezionare l’attuale rosa. Scopriamo dunque dove sono previsti i ritiri delle italiane in questo inizio di stagione.

I ritiri estivi di Serie A 2022/23

ATALANTA

•Raduno: 4 luglio, Zingonia (BG)

•Ritiro: 8-16 luglio a Clusone (BG)

BOLOGNA

•Raduno: 1 luglio, Casteldebole (BO)

•Ritiro: dal 6-17 luglio a Pinzolo (TN)

CREMONESE

•Raduno: 4 luglio, Cremona

•Ritiro: dal 21 al 31 luglio a Dimaro (TN)

EMPOLI

•Raduno: 9 luglio, Monteboro (Empoli)

•Ritiro: 9-16 luglio, Monteboro (Empoli)

FIORENTINA

•Raduno: 4 luglio, Firenze

•Ritiro: 10-24 luglio a Moena (TN)

INTER

•Raduno: 6 luglio, Appiano Gentile (CO)

•Ritiro: dal 6 luglio ad Appiano Gentile (CO)

Juventus

•Raduno:10 luglio, Continassa (TO)

•Ritiro: fino al 20 luglio alla Continassa (TO),

•Dal 20 al 30 luglio tournée in USA

LAZIO

•Raduno: 5 luglio, Formello (Roma)

•Ritiro: 5-22 luglio ad Auronzo di Cadore (BL)

•Dal 27-31 luglio in Austria

LECCE

•Raduno: 23 giugno, Lecce

•Dal 2-15 luglio a Folgaria (TN)

MILAN

•Raduno: 4 luglio, Milanello (VA)

•Ritiro: 24-27 luglio a Villach (Austria)

MONZA

•Raduno: 1 luglio, Monzello (MB)

•Ritiro: preparazione estiva a Monzello (MB)

NAPOLI

•Raduno: 6 luglio, Castel Volturno (CE)

•Ritiro: 9-19 luglio a Dimaro (TN)

•Dal 23 luglio-6 agosto a Castel di Sangro (AQ)

ROMA

•Raduno: 4 luglio, Trigoria (Roma)

•Ritiro: 13-23 luglio in Algarve (Portogallo)

SALERNITANA

•Raduno: 30 giugno, Salerno

•Ritiro: 4-20 luglio a Stams (Austria)

•Dal 20-29 luglio a Jenbach (Austria)

SAMPDORIA

•Raduno: 6 luglio, Genova

•Ritiro: 9-23 luglio a Ponte di Legno (BS)

SASSUOLO

•Raduno: 6 luglio, Sassuolo

•Ritiro: 6-22 luglio a Vipiteno-Racines (BZ)

SPEZIA

•Raduno: 3 luglio, La Spezia

•Ritiro: 5-22 luglio a Santa Cristina Valgardena (BZ)

TORINO

•Raduno: 4 luglio, Torino

•Ritiro: 11-22 luglio a Bad Leonfelden (Austria)

•Dal 23-30 luglio a Waidring (Austria)

UDINESE

•Raduno: 4 luglio, Udine

•Ritiro: 4-10 luglio a Udine

•Dal 11-27 luglio a Lienz (Austria)

VERONA

•Raduno: 3 luglio, Verona

•Ritiro: 3-17 luglio a Primiero (TN)