Come cambia la Coppa Italia: due nuove regole, date e orari di agosto

La Coppa Italia è pronta a ricominciare in questa calda estate 2022, con nuove sorprese e scontri avvincenti. Lo scorso hanno è stata l’Inter di Inzaghi a trionfare, in un “Derby d’Italia” molto emozionante, ma anche discusso per le scelte arbitrali, non del tutto comprensibili. La sfida si è conclusa ai supplementari, grazie ad un Perisic da sogno, che ha permesso ai nerazzurri di salvare la stagione, dopo essersi fatti superare nella corsa scudetto. Da quella gara in poi però, le cose sono cambiate e il regolamento di questo torneo ha avuto alcune mutazioni. Come risaputo, la Coppa Italia è la più criticata tra le varie coppe nazionali in Europa, considerando il “format” molto arretrato, rispetto a altri Paesi. Basti pensare che in Inghilterra tutte le categorie partono tutte dallo stesso punto, concedendo dunque di potersela giocare anche ai club di serie inferiori.

In Germania invece anche i grandi club si devono confrontare con le piccole, permettendo così una grande alternanza in finale, ogni anno. La nostra coppa invece funziona ancora come cinquant’anni fa: chi arriva in alto in classifica l’anno prima, inizia subito dagli ottavi, evitandosi di fatto tutta la scalata complessa dei preliminari. Una scelta abbastanza inspiegabile, che giustifica pienamente le continue vittorie di Juventus, Lazio, Napoli e Inter, le quattro forze principali del torneo in queste ultime annate. Nessun’altra (al di fuori dell’Atalanta che è riuscita ad arrivare in fondo per due anni) ha avuto la reale possibilità di poter sognare qualcosa di alternativo, che potesse riscrivere la storia di un club.

In questa stagione però sono state fatte nuove scelte sul regolamento, che potrebbero finalmente evolvere leggermente la struttura del torneo, che necessita poco a poco di alcuni mutamenti. Al contrario di quanto dicono tante voci circolate, la Coppa Italia rimane ancora con la stessa forma ad oggi, ma i piccoli cambiamenti, possono portare già qualcosa in più.

Coppa Italia 2022/23, le nuove regole:

Ricordiamo in primis che possono partecipare alla Coppa Italia i club di Serie A, Serie B e quattro società di Serie C (in questa stagione sono Catanzaro, Feralpisalò, Padova e Reggiana). Il tabellone come sempre si inspira allo stile del tennis, con i club di Serie C contro le neopromosse in Serie B e in seguito entreranno in gioco anche le società di Serie A e le restanti di B.

Da lì in poi, tutte le gare fino alle semifinali sono in gara unica, con vincente secca, determinata anche da supplementari o eventuali calci di rigore in caso di parità durante i novanta minuti. La semifinale è la prima sfida che si gioca in doppia gara, con andata e ritorno. Per la prima volta, tra le prime novità, non vi è più la regola del goal in trasferta, come nelle competizioni europee.

Questo potrebbe alzare il livello delle sfide in semifinale, visto che in troppe hanno rinunciato a giocare al meglio la seconda gara, per un goal di troppo (vedi la Fiorentina lo scorso anno). La finale poi è ovviamente a gara secca. Tra le altre mutazioni vi è anche l’aumento di riserve a disposizione dei tecnici, che possono contare da questa stagione su ventisei elementi, invece di venti tre (11 titolari e 15 riserve). Un modo per dare maggiori possibilità a chi in campionato, gioca con il contagocce.

Scelte che possono fare la differenza, specie in un anno così particolare, dove il Mondiale può realmente fare la differenza nel proseguo della stagione: ciò che preoccupa maggiormente è la condizione fisica di alcuni giocatori, che se dovessero tornare malconci dal Qatar, rischierebbero di compromettere il cammino dei club.

Canali che trasmettono la Coppa Italia:

Rai 1 (in chiaro);

Canale 5 (in chiaro);

Canale 20 HD (In chiaro);

Italia 1 (In chiaro)-.

Calendario Coppa Italia di agosto:

Venerdì 5 agosto:

Cagliari-Perugia (ore 17.45);

Udinese-Sudtirol/Feralpi Salò (ore 18);

Lecce-Cittadella (ore 21);

Sampdoria-Reggina (ore 21.15).

Sabato 6 agosto:

Pisa-Brescia (ore 17.45);

Spezia-Como (ore 18);

Empoli-Spal (ore 21);

Torino-Palermo/Reggiana (ore 21.15).

Domenica 7 agosto:

Venezia-Ascoli (ore 17.45);

Verona-Bari/Padova (ore 18);

Salernitana-Parma (ore 21);

Monza-Frosinone (ore 21.15).

Lunedì 8 agosto: