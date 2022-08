Una Roma che tenta il salto di qualità: ecco i prossimi acquisti

Manca sempre meno all’inizio della prossima Serie A e i club stanno provando a completare il più velocemente possibile le rose. Un mercato complesso, che non ha intenzione di fermarsi il 13 di agosto e che è pronto ad accompagnare le società italiane fino a fine mese, per ben quattro turni. Tra le regine di questa sessione estiva vi è sicuramente la Roma di Mourinho, che da giugno sta cercando di dare continuità all’entusiasmo della piazza: la vittoria internazionale ha dato vita ad una nuova era e questo mercato sta confermando le idee innovativedella famiglia Friedkin.

Diversi colpi, che hanno cambiato gran parte della struttura passata, creando poco a poco un gruppo solido e vasto nel talento. Il tecnico portoghese, quando ha deciso di sposare la causa capitolina, si sarebbe aspettato esattamente questo tipo di approccio da parte della società, che non ha mai fatto mancare nulla alla sua gestione in giallorosso, cercando in ogni modo di accelerare la costruzione di un percorso vincente. Tutto ciò, tra parentesi, prova che le critiche sulla vittoria della Conference League, da parte di critici importanti o supporter di altre squadre siano del tutto infondate, visto che trionfare, porta sempre ad un evoluzione.

Riuscire a riportare in alto il nome della Lupa, continuando poi a crescere e stabilendo di fatto un nuovo ciclo vincente. "Mourinho è un personaggio che attira attenzione e piace tanto a voi giornalisti. Però il campo è un’altra cosa”. Così si è espresso (nuovamente) l’ex allenatore dei giallorossi, Zeman, che da mesi lancia frecciatine a distanza nei confronti del tecnico portoghese. Il gioco della squadra è sicuramente l’aspetto più ricercato dai diffidenti, visto che in diverse occasioni, si sono dimostrati molto difensivisti e poco fluidi nel giro palla. Fa parte delle caratteristiche di gioco “Mourinhiane”, che ha sempre prediletto l’attesa dell’avversario e il colpo in ripartenza.

Questo gruppo però cerca di più. Vuole dominare il campo, facendo divertire il pubblico. Un aspetto che si può sicuramente migliorare con la qualità dei nuovi innesti, ma che necessita di continuità. I ragazzi di Mou sono abituati ad adattarsi all’avversario, senza mai iniziare con aggressività una gara (escludendo il Derby con la Lazio nel girone di ritorno).

Il cambiamento è la missione dell’allenatore, che deve venire incontro alle esigenze di una squadra che non può attendere l’avversario, ma che lo deve invece massacrare senza sosta sin da subito. Scopriamo dunque come ha intenzione di concludere questo sontuoso mercato estivo la società, pronta ad aggiungere ancora qualche ciliegina, ad una torta dalle ambizioni alte.

Una difesa incompleta:

In questi primi giorni di agosto, la rosa dei giallorossi può essere etichettata come una delle più complete della Serie A: tanti rinforzi, dalla porta all’attacco, con volti nuovi, pronti a spiccare il volo. Probabilmente, l’unico reparto ancora da completare è quello difensivo, visto che ad oggi non vi sono state ancora particolari manovre in quella zona del campo.

Si è aggiunto Celik al gruppo, terzino che arriva dal Lille e che in carriera si è mosso perlopiù sulla retroguardia. Per lui però, il destino sembrerebbe riservare un ruolo sulla fascia, in alternanza all’olandese Karsdorp. Indubbiamente, in caso di estrema emergenza può agire anche come centrale largo in una difesa a tre. Mou vorrebbe almeno altri due rinforzi per poter ritenere completa la difesa, anche se bisognerebbe prima capire le intenzioni di Kumbullain vista della prossima annata. Dalla Francia intanto è arrivato il giovanissimo Brian Silva, che però momentaneamente rimane in Primavera.

È necessaria l’uscita di Bianda, che non ha però un grande mercato: lascerebbe lo spazio ad un centrale più esperto. Il nome in cima alla lista di Pinto è sicuramente Zagadou, centrale ex Dortmund, che da giugno è rimasto svincolato. Ci sarebbe anche la concorrenza dell’Inter, che però rimane indietro nelle preferenze del giocatore. Una trattativa che potrebbe chiudersi presto, anche se l’entourage del francese dovrebbe abbassare leggermente le pretese economiche.

L’alternativa è Senesi, che però viene valutato dal Feyenoord oltre 15 milioni di euro. Un colpo che si potrebbe concludere solamente in caso di una cessione importante, come ad esempio Kumbulla, seguito fortemente dal Torino di Juric. Anche Bailly è sul taccuino di Pinto, seppur l’ingaggio sia ancora fuori portata. Più fredda invece la pista Lindelof.

Un nuovo talismano in mediana:

Archiviata la gioia per Dybala, i tifosi giallorossi si apprestano ad esultare per un altro grandissimo colpo: si è infatti conclusa positivamente la trattativa con il PSG per portare l’olandese Wijnaldum in giallorosso. Un acquisto di altissima caratura, visto il livello del giocatore al Liverpool fino allo scorso anno.

Si è sicuramente perso nella sua avventura parigina, che non lo ha mai reso protagonista, ma riportarlo a livelli importanti, da palcoscenico, non deve essere un’impresa così complessa. Un centrocampista duttile, capace di palleggiare con qualità nella propria metà campo, quando si tratta di impostare la manovra e al contempo di inserirsi pericolosamente in area di rigore. La sua stazza elevata lo aiuta nello stacco di testa e nell'imporsi con i difensori rocciosi. Un affare, sotto tutti i punti di vista, considerando che i parigini sono disposti a pagare il 50% dell’ingaggio al primo anno di prestito.

Il riscatto è fissato a 10 milioni, con un contratto già pronto che va fino al 2025 a circa 4,5 milioni di euro a stagione (con il supporto del decreto crescita). L’ex Liverpool dovrebbe sbarcare nella Capitale nella giornata di giovedì, effettuando immediatamente le visite mediche.

La presentazione invece davanti ai tifosi dovrebbe essere domenica 7 agosto, durante Roma-Shakhtar Donetsk allo Stadio Olimpico, dove sono previste oltre 50 mila persone, per l’ultima amichevole giallorossa, prima dell'inizio del campionato. Un colpo che può veramente lanciare alle stelle le ambizioni dei capitolini.

Un attacco da puntellare:

Infine vi è il capitolo offensivo, dove ci sono ancora alcune questioni da risolvere. In primis l’arrivo del vice Abraham, che sembra però ormai deciso: l’ex capitano del Torino, Belotti è disposto a diventare una seconda linea, pur di unirsi ai giallorossi. Una scelta ardua, considerando che altre piazze avrebbero garantito un posto da titolare, ma nessuna veramente al livello delle sue aspettative. Giocare finalmente con tanti campioni (ritrovando il suo amico Dybala) e poter lottare per dei trofei è il salto di qualità che attendeva da tempo e che finalmente, può abbracciare. Un giocatore che può dare tanto alla Roma, considerando i suoi lunghi trascorsi da bomber granata, in cui si è sempre messo in luce comepunta pura d’area di rigore. Dovrebbe firmare per 3 milioni di euro e nonostante la concorrenza del Valencia sul fotofinish, non ci sono attualmente pericoli che la trattativa possa saltare.

In uscita Shomurodov, che dopo un solo anno, assai deludente, si prepara al riscatto, sempre in Serie A: è ormai una lotta a due tra Bologna e Torino, che si vogliono accaparrare la seconda punta per aggiustare gli assetti offensivi. In ogni caso dovrebbe uscire dalla rosa in prestito con diritto di riscatto, visto che nessuno, ad oggi, può assicurare il suo rendimento positivo.