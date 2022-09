Champions, Inter-Bayern Monaco: per Inzaghi subito un esame da 100

La Champions League è finalmente ripartita, illuminando il panorama del calcio europeo. Le italiane hanno trovato un sorteggio non semplice, specie i nerazzurri di Inzaghi, che dovranno incontrare sia il Barcellona di Xavi, che il Bayern Monaco. Il primo incontro, a San Siro, si terrà proprio con i tedeschi, che hanno iniziato la stagione con grande intensità.

Un banco di prova complesso per l’ex allenatore della Lazio, che deve riscattare assolutamente le ultime prove buie della rosa, soprattutto il Derby della Madonnina perso nell’ultimo turno per 3-2. Una botta che rischia di prolungarsi a livello psicologico, influenzando di fatto anche le altre competizioni. Nella passata annata non sono stati particolarmente fortunati nelle coppe europee, considerando l’eliminazione immediata agli ottavi di finale contro gli inglesi del Liverpool.

Quell’avvenimento decretò di fatto la fine della stagione interista, visti gli animi spenti e poco combattivi nelle restanti gare stagionali. Un risultato che non può assolutamente essere ripetuto nei prossimi mesi: mantenere l’equilibrio tra coppe europee e campionato è fondamentale per avvicinarsi il più possibile agli obiettivi predefiniti dalla società. Iniziare un ciclo negativo di sconfitte, causa morale scarso post-derby, potrebbe essere rovinoso su tutti fronti, ridimensionando così le ambizioni della squadra.

Inter, prova di maturità

Sulla carta parliamo della rosa più completa in Italia: almeno due giocatori per ruolo, soluzioni alternative e pedine di livello elevatissimo. Il mercato non ha soddisfatto appieno la piazza, questo è vero, ma i nuovi innesti hanno sicuramente alzato il livello generale della rosa, rilanciando per l’ennesima volta tutti i pronostici a favore dei ragazzi di Inzaghi. Eppure qualcosa ancora non funziona. Probabilmente, rispetto alla squadra di Conte, hanno perso un po’ di “fame vicente”.

Quella cattiveria agonistica necessaria per rimanere al top in tutte le competizioni. La fortuna di essere ad inizio stagione è da sottolineare, considerando che potrebbero cambiare tutte le carte in tavola, ripartendo da gruppo vero. La sensazione però è che questo spirito di gruppo, allo stato attuale, sia abbastanza limitato, soprattutto per le scelte tecniche del coach.

Tra i problemi in porta, con l’ambiente nerazzurro che vorrebbe vedere Onana tra i pali e le difficoltà che stanno incontrando i top players, in particolare modo sulla retroguardia, i piani stanno andando fuori pista. Per affrontare al meglio una corazzata indistruttibile come quella del Bayern Monaco, non bastano solamente tecnica e grandi giocate, ma anche un reale spirito di coesione. A San Siro è prevista una capienza praticamente completa, con il pubblico nerazzurro pronto a sostenere la squadra contro ogni difficoltà. Inzaghi ha intenzione di schierare la miglior formazione possibile, cercando di limitare gli attacchi di massa dei bavaresi.

Tra i pali dovrebbe esserci ancora Handanovic, con Skriniar, De Vrij e Bastoni a coprire la retroguardia. In mezzo al campo vi è una chance importante per Gosens, che deve dimostrare di valere l’investimento fatto sei mesi fa. Insieme a lui anche Barella, Brozovic, Calhanoglu e Dumfries a spingere sulla corsia esterna.

Davanti dovrebbe toccare nuovamente a Correa giocare come spalla di Lautaro, nonostante l’ottima prova di Dzeko pochi giorni fa. Senza Lukaku le cose si sono complicate, soprattutto in fase di manovra offensiva, dove manca quel peso che possa sfondare le difese avversarie. Ad oggi Inzaghi sceglie due velocisti per mettere in difficoltà i tedeschi, seppur non sia da escludere che possa ricorrere a l'accoppiata dello scorso anno. Dall’altra parte Nagelsmann arriva dal primo pareggio stagionale in campionato, dove fino ad ora la sua squadra ha stra dominato le gare con risultati molto larghi. Rimangono una delle favorite per la vittoria finale e cercheranno di metterlo in mostra sin da subito.

Tra i pali il capitano Neuer, che si affida ad una linea a quattro con Pavard, Upamecano, De Ligt e Davies. I due mediani dovrebbero essere Kimmich e Sabitzer, pronti a fare da diga alla difesa. Tre trequartisti di qualità come Musiala, Coman e Sané ad accompagnare Mané, unica punta.

Inter-Bayern Monaco: ore 21, San Siro, canali TV

Sky Sport Uno (canale 201)

Sky Sport (canale 252)





Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Musiala, Sané; Mané. All. Nagelsmann.