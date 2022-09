Fantacalcio 6^ giornata Serie A: Roma e Fiorentina cercano il riscatto

Dopo le ultime aste del Fantacalcio, si sono finalmente predefinite le rose: ora le scommesse hanno un peso maggiore e le medio piccole del campionato potrebbero realmente fare la differenza. Un fine settimana colmo di impegni, dopo aver vissuto le prime gare europee dell’anno. La Lazio vuole continuità con il Verona, mentre Torino e Udinese sognano in grande. Il Monza è obbligato a vincere con il Lecce, così come la Fiorentina, che non trova più la vittoria da un po’. La Cremonese è alla ricerca del "gol perduto”, l'Atalanta vuole invece tenere stretto il primo posto.

Fantacalcio, consigliati per la sesta giornata di Serie A

Ivan Provedel (Lazio): La corazzata biancoceleste vuole assolutamente ritrovare i tre punti, dopo averne ottenuto appena uno nelle ultime due gare di Serie A. Durante la settimana si sono messi in luce nella gara con il Feyenoord, vincendo e convincendo appieno. Il portiere arrivato dallo Spezia è ormai una garanzia e il tecnico non se ne priva mai: capace di abbinare grandi miracoli ad un ottimo possesso palla con la squadra. Insomma, un uomo in più. Dai suoi interventi potrebbe arrivare, ancora una volta, la spinta giusta per raggiungere il risultato pieno.

Destiny Udogie (Udinese): La squadra di Sottil sta vivendo un momento magico, dove tutti i meccanismi pian piano si stanno abbinando, mettendo in luce un gruppo capace di giocare un calcio intenso. Dopo le vittorie con Fiorentina e Roma, arriva l’esame neroverde, in cui si potrebbero trovare ancora più spazi per poter attaccare in massa. Il terzino che da quest’estate è di proprietà degli Spurs ha cominciato alla grande la stagione, siglando anche qualche rete pesante. Una spinta aggiunta, che accompagna continuamente la manovra offensiva, senza però lasciar scoperta la fascia in fase di copertura. Dal futuro molto promettente.

Pablo Mari (Monza): È mancato nelle prime giornate a causa di un infortunio (l’ennesimo), ma adesso è pronto ad aiutare la causa di Stroppa: una gara essenziale che deciderà probabilmente le sorti del mister è in arrivo, contro il combattivo Lecce. Avere un guerriero sulla retroguardia, che possa sostituire Ranocchia a livello di leadership è essenziale, specie per i tanti giovani che devono ancora crescere. Lo scorso anno ad Udine ha dimostrato non solo una lettura difensiva di alto calibro, ma anche un’ottima propensione al goal.

Emanuele Valeri (Cremonese): Nonostante sia arrivato un solo punto sino ad ora, i progressi della squadra soni netti e Alvini può iniziare ad alzare l’asticella. L’esterno è una delle rivelazioni positive in rosa, considerando la grande duttilità di cui dispone. Nasce infatti come terzino in una difesa a quattro, ma con un senso del goal (e assist) davvero notevole.È stato dunque alzato in un centrocampo a cinque, dove fino ad ora performa con grande stile: tanta corsa, sacrificio e numerosi pericoli creati. Insomma, anche se l’età è ancora giovane, sta rispondendo al meglio a questa prima avventura in A. Potrebbe dunque essere una spina nel fianco delle difese avversarie.

Nikola Vlasic (Torino): L’Inter sta vivendo un momento di grande difficoltà, dove tutti i componenti della rosa, allenatore incluso, sono sul banco degli imputati: un’altra mossa falsa e il progetto potrebbe clamorosamente saltare. L’avversario per il riscatto però non è dei più semplici da affrontare, anzi. Il Torino infatti si presenta a San Siro con una classifica maggiormente positiva rispetto alla corazzata nerazzurra, ancora ferma a nove punti. L’esterno croato, giunto dall’Inghilterra si sta dimostrando l’uomo in più, specie per le pesanti reti messe a segno. Contro una difesa decisamente confusa come quella di Inzaghi, potrebbe colpire ancora.

Antonin Barak (Fiorentina): I ragazzi di Firenze, stanno vivendo un periodo buio, dove faticano enormemente a conquistare i tre punti. Da quel pareggio con l’Empoli infatti, non sono mai più riusciti a conquistare un risultato pieno in campionato, influenzati probabilmente dai tanti incontri ravvicinati (visto che giocano in Europa). I fischi del Franchi però sottolineano il clima teso, che deve velocemente cambiare, se non vogliono rimanere fuori dagli obiettivi predefiniti. L’ex Verona si sta pian piano adattando, avvicinandosi sempre di più all’area di rigore: se si sblocca è indubbiamente il jolly rivoluzionario, pronto a mescolare nuovamente le carte a suon di giocate e scatti straripanti.

Lameck Banda (Lecce): Non è stata ancora individuata appieno la natura di questo gruppo: forniscono prestazioni positive, senza però riuscire a macinare appieno gli sforzi. Una squadra con un’identità di gioco specifica, che non si piega alla forza dell’avversario, affrontando chiunque a testa alta. Il centrocampista africano sta continuando a dimostrare di essere un giovane prodigio, con un incredibile cambio di passo negli ultimi venti metri di campo. Fa da riferimento per liberare le punte e ha anche ottime doti nel puntare l’uomo. Insomma, nonostante l’età è già un giocatore abbastanza completo, su cui il tecnico sta affidando le proprie sorti.

Darko Lazovic (Hellas Verona): Hanno iniziato male, finendo subito sul banco degli imputati: poca personalità e risultati non idonei con il progetto iniziato lo scorso anno. Insomma, quasi una condanna. Eppure Cioffi ha resistito, continuando a lanciare giovani Primavera tra i grandi. Sta ricevendo delle risposte positive ultimamente, specie per la sinergia tra gli esperti e gli esordienti. L’esterno serbo rimane un punto di riferimento su cui appoggiarsi in ogni situazione in questa specifica stagione sta diventando anche duttile a livello di ruoli. Ha infatti giocato da mezzala, nonostante nasca come esterno, fornendo una prestazione sontuosa. Se venisse leggermente avanzando, potrebbe sfruttare ancora di più le doti da incursore.

Rasmus Hojlund (Atalanta): Che lo scouting della Dea sia uno dei più brillanti del paese, non è più una sorpresa, visto tutte le scoperte incredibili che hanno scovato all’estero. L’ultima è sicuramente la giovane punta, che è andata in goal (fornendo anche un assist) contro il Monza pochi giorni fa. Un tempismo perfetto, visti i problemi fisici di Zapata e Muriel, che non possono garantire le prestazioni delle scorse stagioni. Un attaccante dinamico, che gradisce l’aggressione sul portatore di palla, proponendosi poi in profondità. Ha un ottimo feeling con il goal e lo si denota dai movimenti che effettua nello stretto. Presto potremo dunque assistere ad un altra pepita messa in luce da Gasperini.

Marko Arnautovic (Bologna): Una settimana complicatissima in casa rossoblù, con l’inaspettato esonero di Mihajlovic che ha scosso un po’ tutto l’ambiente. In arrivo Thiago Motta a sostituirlo, che potrebbe essere il nome ideale per creare una nuova identità di gioco. Il tempo per prepararsi non è però molto e anche questa settimana, contro la Viola, dovranno affidarsi all’unico punto di riferimento di cui dispongono: l’attaccante austriaco. La sua stagione è iniziata benissimo, con ben quattro goal messi a segno in cinque gare giocate. Un elemento indipendente, capace di cambiare le sorti di una gara con pochi movimenti verso l’area di rigore.

Armand Laurienté (Sassuolo): Un elemento abbastanza discusso durante l’ultima campagna acquisti, con il tira e molla infinito tra neroverdi e Torino. Alla fine hanno vinto gli emiliani, pronti ad affidarsi alle sue giocate per movimentare un po’ questo campionato altalenante. Stanno ancora cercando di trovare i giusti punti di riferimento, considerando anche le tante cessioni importanti che hanno dovuto fare durante l’estate. L’esterno francese sin da subito però ha messo in campo qualità non indifferenti, specie nella velocità, dove si è dimostrato imprendibile. Deve migliorare ancora il rapporto con il goal, ma fino ad ora promette molto bene.