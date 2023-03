Pagelle 27^ giornata Serie A: Napoli, inizia il conto alla rovescia?

Il Napoli continua a dominare in Serie A, affondando anche il Torino con un poker. Male le milanesi, entrambe sconfitte e raggiunte dalla Lazio, vincente in Capitale nel Derby. Juve da corto muso, così come la Dea, che ritrova i tre punti. Samp da urlo con il Verona, Spezia deludente a Sassuolo. La Cremonese ferma il Monza sul pari.

Le bocciate:

Torino voto 4,5: Un primo tempo che si sarebbe potuto anche definire positivo, se non avessero subito due gol, di fatto già decisivi. Poco cattivi sotto porta, seppur siano talvolta siano riusciti ad entrare nell’area partenopea. Nella ripresa il crollo assoluto, poca attenzione difensiva e tante sbavature che hanno regalato il poker agli azzurri.

Hellas Verona voto 5: Dopo una serie di partite positive, dove sono riusciti addirittura a effettuare un filotto positivo, la nave veronese è nuovamente crollata. Una sfida decisiva quella con la Samp, valida per la corsa salvezza, ma non sfruttata minimamente al meglio: errori di manovra e troppe fragilità difensive. Davanti sono risultati assenti. La situazione è nuovamente in pericolo.

Roma voto 5: Secondo derby della Capitale perso in questa stagione. Un record negativo e inaspettato, specie dopo il periodo positivo vissuto recentemente dai giallorossi. Errore da matita rossa di Ibanez, nuovamente protagonista in negativo della sfida tra le squadre capitoline: un doppio giallo che ha di fatto condannato il gruppo. Cambi rivedibili, troppo affrettata l’uscita di Dybala.

Spezia voto 5,5: Semplici sta vivendo su una sorta di montagna russa che non favorisce il percorso salvezza dei liguri. Dopo la clamorosa vittoria con l’Inter è giunta una sconfitta pesante con il Sassuolo, dove hanno fatto grande fatica ad imporsi. È mancata la cattiveria giusta per pareggiare i conti. Devono ringraziare i legni se è terminata solamente con un goal di scarto.

Milan voto 5: Una squadra che non sembra conoscere fine alla crisi iniziata a gennaio, che sta continuando inevitabilmente a condizionare il gruppo. Dopo Firenze è arrivata una sconfitta pesante, in cui hanno commesso errori leziosi, subendo un’imbarcata importante. La corsa al quarto posto si complica e nonostante il ritorno di Ibrahimovic, le motivazioni dei rossoneri non sono ancora chiare. Pioli adesso è in difficoltà.

Empoli voto 5,5: Hanno tenuto testa ad una squadra affamata, perdendo punti solamente nei minuti finali. Nonostante i tanti assalti avversari, si sono difesi con intelligenza, limitando il più possibile gli inserimenti dei bergamaschi. Hanno ceduto al talento della Dea, buttando giù il muro Perisan. Una squadra interessante a cui manca solamente l’attenzione degli ultimi dieci minuti.

Inter voto 5,5: Un primo tempo anche positivo, dove hanno saputo creare tanto, avvicinando spesso il vantaggio. Poi, il goal dubbio degli avversari, che ha scombussolato la fiducia nerazzurra, in calo minuto dopo minuto nella ripresa. Le punte poco efficaci, hanno partecipato in negativo agli errori di manovra. Nove sconfitte sono tante per una rosa di tale livello.

Le sufficienti:

Salernitana voto 6: A Salerno si respira un’aria nuova. Il gruppo, nonostante abbia ottenuto solamente un punto, ha saputo tenere testa ad una squadra in forma, portandosi in vantaggio e sfiorando la vittoria finale. L’attaccante Dia è il grande protagonista di questa stagione, mentre difensivamente, sulle palle alte, tendono ancora un po’ a soffrire. L’impronta Sousa si inizia a sentire.

Bologna voto 6: La gara del rammarico. Torna Arnautovic ed esce dopo nove minuti, rimanendo nuovamente senza bomber. Il goal avversario arriva subito, mettendo la gara in salita e creando pressione nel gruppo di Motta. Ferguson pareggia i conti, dimostrando di essere il leader del centrocampo rossoblù. Stanno gettando al vento diverse occasioni europee.

Monza voto 6: Anche qui, avrebbero potuto giungere i tre punti, ma i ragazzini di Palladino sono andati a sbattere contro un incredibile portiere. Ci hanno provato in ogni modo, sbagliando solamente sul goal avversario, dove è mancata la giusta attenzione sulle marcature. Carlos Augusto si sta dimostrando uno dei migliori terzini del nostro campionato.

Cremonese voto 6: Ogni giornata che passa, condanna sempre di più i ragazzi di Ballardini. La nuova gestione tecnica ha portato maggiore solidità difensiva, dove il supporto di Carnesecchi è sempre decisivo, per evitare le imbarcate. La salvezza è distante e non sembrerebbero avere le giuste motivazioni per fare quel salto in più.

Ora, forse, non basterebbe neanche un miracolo.

Le promosse:

Atalanta voto 8: Una vittoria sofferta, che ha riportato però una serenità che da troppo tempo è mancata nello spogliatoio di Gasperini. La squadra ha rimontato un primo tempo negativo, dove probabilmente hanno sentito troppa pesantezza nei passaggi. De Roon prima e il solito Hojlund poi, hanno riportato tre punti fondamentali per la lotta all’Europa.

Lazio voto 8,5: In mezzo ad un periodo grigio, riappare la luce derby, dove il gruppo di Sarri ha proposto il “bis”: due vittorie su due nel confronto con i cugini giallorossi, affermandosi così unici padroni di Roma in questa stagione. In rete Zaccagni, uomo copertina del gruppo, al nono goal stagionale. Tre punti che possono fortemente cambiare le carte per la corsa al quarto posto.

Sampdoria voto 8,5: Seppur la retrocessione sia sempre più vicina, bisogna lodare comunque l’atteggiamento dei liguri. Stankovic ha portato cuore e anima ad un gruppo spento, completamente condizionato dalle vicende extra campo. Deciso Gabbiadini, che con una doppietta fantastica tiene alto il sogno, complesso, dei numerosi tifosi doriani.

Juventus voto 8,5: Una partita non bellissima a livello tattico, ma ormai si sa, i bianconeri affrontano certe gare con una mentalità difensiva, puntando poi sulle ripartenze. Protagonista Kostic, come all’andata, che regala tre punti importanti per il miracolo quarto posto. Si stanno rivelando concerti e il gruppo è in crescita: il centrocampo messo su da Allegri sta portando i suoi frutti.

Udinese voto 8,5: Dopo tre mesi da incubo, i ragazzi di Sottil riescono a trovare la seconda vittoria di fila. Questa volta però, contro un avversario di alto livello. Dominanti dall’inizio alla fine, sfiorando più volte il poker che sarebbe stato sicuramente meritato, per le tante occasioni messe in luce. Un gruppo che ha ritrovato voglia e corsa, ma che deve avere la lucidità di mantenere questa concentrazione.

Sassuolo voto 8,5: Torna Berardi e Dionisi ha ripreso in mano la squadra. In un mese e mezzo sono passati dal sfiorare la zona retrocessione, ad avvicinarsi pesantemente alla zona Europa, grazie ad una serie di risultati utili decisivi. Il gruppo sta prendendo forma e seppur il progetto abbia subito dei ritardi, adesso possono divertirsi fino alla fine della stagione.

Napoli voto 9: Qualcuno ha ancora intenzione di provare a fermare questa corazzata? Assolutamente indistruttibili, sotto ogni punto di vista. Ancora una doppietta del bomber più decisivo in questo campionato: una forma fisica e mentale devastante. Difensivamente poi, sono solidi, seppur nel primo tempo è arrivata qualche sbavatura. I cambi hanno chiuso la gara. Una rosa importante sotto ogni aspetto possibile.