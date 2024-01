Influenza H1N1, secondo decesso in poche ore. L’Asl: “Vaccinatevi”

L'influenza è una malattia respiratoria contagiosa che colpisce ogni anno milioni di persone in tutto il mondo. Tra i vari tipi di virus influenzali, il più diffuso è l'H1N1, che circola dal 2009 e che può causare complicazioni gravi, come la polmonite interstiziale. In alcuni casi, l'influenza può essere fatale, come dimostrano i due decessi avvenuti a Vicenza in pochi giorni. Per questo motivo, l'Asl di Vicenza e la direzione Sanità della Regione Veneto invitano la popolazione a vaccinarsi e a seguire le norme di igiene respiratoria.

Due morti a Vicenza per il virus H1N1

A Vicenza, due uomini sono deceduti a causa dell'influenza provocata dal virus H1N1. Si tratta di un 55enne e di un 47enne, che hanno perso la vita rispettivamente domenica 7 gennaio e lunedì 8 gennaio, dopo aver sviluppato gravi problemi respiratori. Altri tre pazienti, tra cui una donna, sono ricoverati in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo, in condizioni critiche.

In un primo momento, si era parlato di casi di 'influenza suina', ma la direzione Sanità della Regione Veneto ha precisato che si tratta di un termine improprio, che fa riferimento a una variante diversa dell'H1N1, chiamata 'v'. La dirigente Francesca Russo ha spiegato che il virus che circola attualmente è l'H1N1 pdm09 (Pandemic disease Mexico2009), che è presente in tutte le stagioni influenzali dal 2009 e che è contenuto nel vaccino.

Cinque ricoveri in Ogliastra per polmonite

Anche in Ogliastra, l'influenza ha causato cinque ricoveri all'ospedale di Lanusei. Due persone sono in terapia intensiva per polmonite da virus influenzale di tipo A (H1N1), mentre altre tre sono nel reparto di Medicina. La Asl ha precisato che non c'è alcun allarme per i casi di influenza registrati in questi giorni in Ogliastra, ma ha invitato la popolazione a mantenere alta l'attenzione.

I sintomi dell'influenza sono naso che cola, mal di gola, tosse, febbre, malessere e stanchezza. In alcuni casi, possono comparire difficoltà respiratorie, che sono un segnale di allarme nel caso in cui l'influenza abbia colpito i polmoni. La Asl raccomanda di vaccinarsi per prevenire il contagio e di contattare il proprio medico in caso di sintomi persistenti o peggioramento.

L'influenza non è da sottovalutare

L'influenza è una malattia che può avere conseguenze serie, soprattutto per le persone più fragili, come gli anziani, i bambini, le donne in gravidanza e i malati cronici. Ogni anno, i virus respiratori determinano un aumento dei ricoveri e della mortalità nel periodo di circolazione. Secondo l'Oms, la mortalità per influenza è sovrapponibile a quella precedente al periodo della pandemia Covid, ma rimane comunque elevata.

Per questo motivo, è importante la sorveglianza attraverso i medici di medicina generale, i pediatri e la sorveglianza ospedaliera, che possono intervenire tempestivamente in caso di complicazioni. Una delle più gravi è la polmonite interstiziale, che richiede l'uso dell'Ecmo, una macchina che sostituisce la funzione dei polmoni e del cuore.

Il vaccino è la migliore difesa

L'Asl di Vicenza ha lanciato un appello a vaccinarsi contro l'influenza, soprattutto per i soggetti a rischio e per le categorie indicate dal ministero della Salute. Il vaccino è efficace contro il virus H1N1 e può prevenire le forme più gravi della malattia. La vaccinazione è consigliata anche a un pubblico più ampio, per ridurre la diffusione del virus e proteggere le persone più vulnerabili.

Oltre al vaccino, è importante seguire le norme di igiene respiratoria, come l'uso di mascherine, il lavaggio delle mani, lo starnuto nel gomito e il distanziamento sociale. Queste misure aiutano a limitare il contagio e a evitare che l'influenza si trasformi in una emergenza sanitaria.