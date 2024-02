Usa 2024, Biden trionfa in South Carolina e si prepara a sfidare Trump

Joe Biden ha dominato le primarie in South Carolina, ottenendo il 96,6% dei voti e confermando la sua posizione di favorito per la nomination democratica. Il presidente uscente ha ringraziato il popolo dello Stato, che lo ha sostenuto in modo schiacciante, e ha lanciato una sfida a Donald Trump, il suo avversario repubblicano, che non sta riscuotendo lo stesso entusiasmo tra i suoi elettori. Biden ha sottolineato l’importanza di difendere i valori democratici e di proseguire il percorso di progresso e di crescita che ha caratterizzato il suo mandato. L’investitura ufficiale avverrà alla convention di Chicago, ad agosto.

Un plebiscito per Biden

La vittoria di Biden in South Carolina era attesa, ma il margine con cui l’ha ottenuta è stato impressionante. Con oltre il 96,6% dei consensi, ha lasciato sul terreno gli altri candidati democratici, la scrittrice Marianne Williamson, che ha raccolto l’1,9%, e il deputato Dean Phillips, che si è fermato all’1,4%. Biden ha dimostrato di avere una forte capacità di attrarre gli elettori di diversi orientamenti e di diverse provenienze, in particolare la comunità afroamericana, che ha registrato un aumento del 13% di partecipazione rispetto al 2020. Come ha ricordato lo stesso Biden, fu proprio il voto nero a garantirgli la vittoria quattro anni fa, quando sconfisse Trump alla Casa Bianca.

Un messaggio a Trump

Biden ha approfittato del suo trionfo per mandare un messaggio chiaro a Trump, il suo rivale per la presidenza. “Il popolo della South Carolina ha parlato e non ho dubbi che ci abbia messo sulla strada per vincere di nuovo la presidenza e sconfiggere ancora una volta Donald Trump”, ha dichiarato il presidente democratico. “La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta - ha aggiunto - Ci sono voci estremiste e pericolose per il Paese guidate da Donald Trump e determinate a dividere la nostra nazione e riportarci indietro. Non possiamo permettere che questo accada”. Biden ha poi elencato i successi del suo governo, tra cui l’economia più forte del mondo, l’inflazione più bassa di qualsiasi altra grande economia, e la lotta al cambiamento climatico. “Abbiamo fatto molta strada negli ultimi quattro anni. Continuiamo ad andare avanti. Finiamo quello che abbiamo iniziato, insieme”, ha concluso.

Il calendario delle primarie

La prossima tappa per i democratici sarà il 6 febbraio in Nevada, dove due giorni dopo si affronteranno i candidati repubblicani, Trump e Nikki Haley. L’ex governatrice della South Carolina sta dando filo da torcere al presidente uscente, che non ha ancora assicurato la sua riconferma. Il 24 febbraio sarà la volta del Grand Old Party in South Carolina, dove Haley giocherà in casa. Tre giorni dopo il 27, il Michigan ospiterà le primarie dei dem, mentre i caucus dei repubblicani si svolgeranno il 2 marzo. Fino ad arrivare al Super Tuesday, il 5 marzo, quando voteranno 16 Stati, fra i quali l’Alabama, la California, il Colorado, il Texas, il Minnesota, il Massachusetts, la Virginia e il North Carolina. Sarà una giornata cruciale per definire i candidati che si contenderanno la Casa Bianca il 3 novembre 2024.