Carlo III malato di cancro: le incognite sul futuro della Corona

La notizia ha fatto il giro del mondo in poche ore: il Re d’Inghilterra Carlo III ha un cancro. Lo ha reso noto lo stesso sovrano in un comunicato ufficiale diffuso da Buckingham Palace, senza però dare ulteriori dettagli sulla natura e sulla diffusione della malattia. Una scelta insolita e inedita nella storia della Monarchia inglese, che solleva molti interrogativi sullo stato di salute del Re e sulle conseguenze che questo avrà sul futuro della Corona.

Un annuncio a sorpresa

L’annuncio del cancro di Carlo III è arrivato a sorpresa, dopo che il 26 gennaio il Re era stato sottoposto a un intervento programmato alla prostata, di cui si era parlato poco e che era sembrato di routine. Solo pochi giorni prima, anche la nuora Kate Middleton era stata operata per un problema allo stomaco, suscitando più preoccupazione di suo suocero.

Nel comunicato, si legge che durante i controlli medici pre e post operazione, era stata rilevata “una formazione anomala” che, dopo ulteriori esami, si era rivelata essere un cancro. “Questo non ha nulla a che fare con l’intervento alla prostata”, si precisa, senza però indicare di che tipo di tumore si tratti.

I controlli

È evidente che il comunicato “rassicurante”, in cui si afferma che Sua Maestà “si sottoporrà alle cure del caso”, non corrisponde ai fatti che si stanno verificando. Innanzitutto, la salute di un regnante è monitorata costantemente, non si tratta di una persona qualunque che decide o meno di farlo, ma di qualcuno che ha la responsabilità di un Paese, seppur non assoluta, e che deve rispettare i suoi doveri di monarca.

Inoltre, appare strano che nessun medico si sia accorto di qualcosa che non andasse nella salute del Re, ma ammesso che questo sia possibile, perché diffondere una notizia appena scoperta senza ulteriori accertamenti con il rischio, ben noto, di creare turbolenza? Se invece le indagini erano state fatte precedentemente e si è comunque deciso di comunicarlo, significa forse che la situazione non è così tranquilla come si dice.

La decisione di Carlo

La diffusione della notizia sembra essere stata una decisione del Re per non alimentare voci e soprattutto per sensibilizzare le persone sulla prevenzione, visto che dopo la comunicazione del suo intervento alla prostata sono aumentati esponenzialmente i controlli, ma ricordiamo che parliamo pur sempre di un regnante, e ci sono notizie che vanno oltre la sua volontà personale e che riguardano la ragion di stato. In passato, ad esempio, quando veniva scoperta una malattia a un monarca, non solo la notizia non veniva diffusa, ma il Re stesso non ne conosceva la gravità.

Questo perché si conoscono bene le implicazioni, sia a livello di opinione pubblica che politica, nel diffondere una notizia del genere. Come reagiranno i sudditi, i governi, i mercati, i media? Quali saranno le conseguenze sul ruolo della Monarchia, già messa in discussione da molti? Chi sarà il successore di Carlo III, se dovesse morire o abdicare? William, il primogenito, o Harry, il ribelle? E come si comporteranno le loro consorti, Kate e Meghan, entrambe in difficoltà?

Sono queste le domande che si pongono ora gli inglesi e il resto del mondo, in attesa di sapere di più sul cancro di Carlo III e sul suo destino. Un destino che potrebbe cambiare per sempre la storia della Corona.

Il ritorno di Harry

A destare ulteriore sospetto sulla reale condizione del Re è stata la notizia del ritorno a Londra di Harry, il secondogenito di Carlo, che vive negli Stati Uniti con la moglie Meghan e i figli. Secondo il Daily Mail, Harry sarebbe immediataente pronto a partire per raggiungere il capezzale del padre, senza la sua famiglia. Questo, considerando i rapporti tesi tra i due, farebbe pensare a una situazione più critica di quanto si voglia far credere.

La reazione del popolo

La notizia del cancro di Carlo III ha scosso profondamente gli inglesi, che hanno manifestato il loro affetto e il loro sostegno al Re con messaggi, fiori e candele davanti al palazzo reale. Molti però si chiedono anche cosa accadrà ora alla Monarchia, già messa in crisi da diversi scandali e polemiche negli ultimi anni. Alcuni auspicano una riforma della Corona, altri addirittura la sua abolizione, altri ancora sperano in una continuità dinastica con William, il figlio maggiore di Carlo. La situazione è delicata e incerta, e richiede una grande responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti.