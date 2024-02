Maltempo al Nord, emergenza in Veneto ma pioggia e neve ovunque

Il Nord Italia è colpito da una violenta perturbazione che provoca danni e allerta idrogeologica. Il Veneto è la regione più colpita, con il codice rosso nell'Alto Piave e nel Vicentino. Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, descrive la situazione come "critica" e chiede ai cittadini di non uscire di casa se non per motivi urgenti. I fiumi Retrone e Bacchiglione sono monitorati costantemente dal genio civile e dal Centro Operativo Comunale. La linea ferroviaria Milano-Venezia è interrotta tra Vicenza e Padova. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, parla di "ore complesse" per le condizioni meteo.

Anche in Emilia-Romagna e in Toscana si registrano disagi e preoccupazioni. Il codice arancione è attivo in entrambe le regioni. Nel Modenese, il ponte di Navicello vecchio è stato chiuso per precauzione a causa della piena del fiume Panaro. I tecnici della Provincia di Modena raccomandano prudenza agli automobilisti, soprattutto nelle ore notturne. In Toscana, la Sala operativa della Protezione civile regionale segnala che le precipitazioni sono diminuite di intensità, ma che la portata dell'Arno è ancora elevata, 800 metri cubi al secondo a Empoli e a Pontedera. Non ci sono criticità, ma si continua a monitorare la situazione. Sono in corso le operazioni di ripristino della viabilità per le frane in Lunigiana e in Versilia.

Non va meglio in Liguria. Frane e smottamenti su tutto il territorio a causa della pioggia delle ultime 48 ore. Lungo la strada provinciale a Davagna (Genova) un cedimento del terreno ha causato la rottura di una tubazione del gas imponendo alla Città metropolitana di chiudere temporaneamente al traffico. Ma sono tanti i cedimenti del terreno causati dalla pioggia: soprattutto nei comuni della Spezia (località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova Mele e Santo Stefano di Magra (via Cisa Nord). Ancora chiusa la statale del Turchino nei pressi di Gnocchetto invasa dai massi.

Proseguono, invece, le intense nevicate su tutto il Trentino con accumuli anche di mezzo metro. Proprio a causa delle precipitazioni è stata chiusa al traffico per pericolo valanghe la strada statale 50 del Grappa da San Martino di Castrozza a passo Rolle.

Il ciclone tirrenico, responsabile del maltempo al Nord, si sta spostando verso il Sud, portando instabilità e precipitazioni anche nelle regioni meridionali. Lo annuncia l'esperto Antonio Sanò, che prevede un miglioramento al Nord a partire dai settori alpini e prealpini nel pomeriggio. Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna.