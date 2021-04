Isole Covid-free, è polemica. Bonaccini: “Garavaglia rigetti proposta”

Le isole Covid-free sono già una realtà in Grecia, che è stato il primo paese ad attuare il progetto in vista della stagione estiva.

Un’idea che è piaciuta al ministro del Turismo Garavaglia. In un’intervista rilasciata a La Stampa, ha infatti dichiarato: «Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme.»

Ma questa ipotesi è stata criticata dal governatore della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, nonché dal presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, mentre Vincenzo De Luca, governatore della Campania, continua a sostenere il progetto.

Isole Covid-free per il turismo, il piano italiano

L’ipotesi di creare delle isole Covid-free sul modello greco riguarda alcune destinazioni come Ischia, Capri e Procida, le Egadi e le Eolie, ma anche le isole Pontine, l’isola d’Elba e l’isola del Giglio. I governatori Musumeci e Solinas hanno lanciato un appello negli ultimi giorni affinché anche Sicilia e Sardegna possano diventare isole Covid-free.

L’idea sarebbe quella di vaccinare, attraverso un piano specifico, tutti i residenti e i lavoratori, in modo da far ripartire il turismo in sicurezza. Ma questo piano ha scatenato critiche e polemiche, perché potrebbe creare località turistiche di serie A e di serie B.



Intanto il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha comunicato che non intende seguire il piano vaccinazioni del commissario Figliuolo, confermando di voler procedere con le isole: «Vogliamo partire dalle isole per due ragioni: la prima perché, ovviamente, abbiamo una dimensione limitata, abbiamo poche decine di migliaia di persone e quindi la vaccinazione si fa rapidamente. La seconda è perché lo capiamo tutti che Ischia e Capri sono dei marchi turistici di valore mondiale e quindi trainano tutto il turismo della regione e anche dell'Italia.»

Le critiche alle isole Covid-free di Bonaccini e Fedriga

«Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di “isole covid free”» ha scritto su Facebook in mattinata Stefano Bonaccini. «Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre. Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo.»

Dopo le dichiarazioni del presidente della regione Emilia Romagna, sono arrivate anche quelle del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in un intervento a RaiNews24: «In questo momento dobbiamo dimostrare al Paese che c’è equità. Non creare tensione sociali, ma dare le stesse regole dappertutto. Meno ci sono disparità, anche se non tutti saranno soddisfatti, meno ci sono tensioni».



Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha invece ironizzato, come riportato dall’Ansa: «Sono a favore delle isole Covid free, la nostra si chiama Veneto. Tutti i miei veneti hanno diritto ad essere vaccinati.»