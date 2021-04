Pass spostamenti tra Regioni ed eventi: cos’è e come ottenerlo

L’idea era nell’aria, ma a confermarla è stato il premier, Mario Draghi, nell’annunciare le riaperture dal 26 aprile. Per potersi spostare su tutto il territorio nazionale sarà richiesto un pass, su modello del Green pass europeo in arrivo da luglio.

Ecco come dovrebbe funzionare.

Cos’è il pass sanitario

Si tratta di un documento che permetterà gli spostamenti in tutta Italia. Il modello è quello del Green Pass europeo, presentato dalla presidente della Commissione Ue von der Leyen, che conterrà i dati relativi alla vaccinazione anti-Covid ricevuta, per chi ne avrà avuto la possibilità o avrà aderito alla campagna vaccinale. In alternativa sarà riportata la certificazione di immunizzazione, per chi si è ammalato ed è guarito dal Covid da meno di 6 mesi, dunque ha la protezione naturale e un certificato medico che lo attesta. Infine, ci sarà la possibilità di muoversi anche a fronte di un tampone con esito negativo, entro le 48 ore, di cui il certificato riporterà gli estremi.

Come sarà: prima cartaceo, poi digitale

L’idea è quella di partire con un pass cartaceo, anche per questioni di tempo, come spiegato da fonti del ministero del Turismo. Solo in un secondo momento il pass sarà digitalizzato, come quello europeo, dunque disponibile su cellulari o smartphone, sotto forma di App e con un codice QR. Secondo le indiscrezioni, potrebbe occuparsi di questo aspetto Poste italiane, anche se i tempi non saranno immediati.

Per chi?

Il certificato sanitario avrà validità sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri in arrivo dall’estero, per esempio per i turisti.

Per cosa?

Il pass sanitario (non più chiamato vaccinale proprio perché non sarà riservato solo a chi si sarà sottoposto a vaccinazione) permetterà l’accesso a eventi culturali, come concerti o esibizioni, o sportivi, come le partite di calcio o altre discipline.

Gli esempi in Italia e all'estero

Al momento la Regione Lazio ha già avviato un progetto per il certificato vaccinale, rilasciato a tutti coloro che hanno ricevuto le dosi di vaccino anti-Covid previste per le immunizzazioni. Lo stesso è accaduto in Sardegna per accedere all'isola.

A luglio arriverà anche il Green pass europeo, mentre in Israele esiste già un lasciapassare riservato proprio a chi si è vaccinato e che ha permesso la riapertura di locali con accesso riservato agli immunizzati.