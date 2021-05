India nuovo record contagi. Italia, 500mila vaccini al giorno

A preoccupare il mondo è la situazione dell’India che oggi ha riportato oltre 400.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un record mondiale. A renderlo noto è stato lo stesso ministero della Salute indiano. In totale nel Paese asiatico sono oltre 19,1 milioni i contagi, con 3.523 morti al giorno registrate ieri e 211.853 da inizio pandemia.

E’ sempre allarmante anche la situazione in Brasile, dove il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, ha rivolto un appello ai Paesi con dosi in eccesso di vaccini anti-Covid perché queste siano donate “il prima possibile”.

L’ente regolatore brasiliano per i farmaci (Anvisa) ha bocciato l’uso del vaccino russo Sputnik V e così il paese sta cercando nuovi sieri di cui rifornirsi. Il numero dei contagi giornalieri è leggermente sceso negli ultimi giorni, ma resta all’incirca di 2.500. Sono invece 3.001 le persone morte per Covid e quasi 70mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale delle vittime in Brasile sale a 401.186 mentre i casi accertati dall’inizio della pandemia sono 14.590.678.

Buone notizie, invece, arrivano da New York.

New York, via alla riapertura

La data è stata fissata: dal 1° luglio la Grande Mela tornerà a vivere, riaprendo tutte le attività. Il sindaco di New York City, Bill de Blasio, ha annunciato che la città statunitense intende "riaprire completamente" il primo luglio, senza restrizioni per ristoranti, negozi o per qualsiasi altra attività, spiegando: "Abbiamo ora fiducia di poter rimettere tutti questi pezzi insieme e tornare alla nostra vita, davvero, in molti modi, alla vita com'era prima". "Lo abbiamo detto un mese fa: era la variante contro la vaccinazione. La vaccinazione sta vincendo...6,3 milioni di vaccinazioni, il Covid-19 sta crollando" ha aggiunto. "Questa sarà l'estate di New York”. Intanto ha riaperto Disney World in California, ridando fiducia agli americani.

Si investe sui vaccini

L’arma vincente è considerata il vaccino, tanto che Pfizer ha chiesto l'autorizzazione negli Stati Uniti per la l'utilizzo del suo vaccino contro il Covid-19 nella fascia di età tra 12 e 15 anni. Se la richiesta di autorizzazione sarà accolta dalla Food and Drug Administration, potrebbe partire una campagna nazionale di vaccinazione per gli studenti delle scuole medie e gli iscritti ai primi anni delle superiori. Moderna, invece, punta a un vaccino polivalente, che con un’unica iniezione possa essere efficace contro quattro virus. Quanto al vaccino pediatrico, l’azienda americana afferma di poter essere pronta entra il 2022.

In Italia quota 500mila dosi al giorno

In Italia c’è soddisfazione per il raggiungimento di quota 500mila vaccini al giorno. Il commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, ha però avvertito i colossi di Big Pharma: "E’ stato dimostrato che la macchina è efficiente, ora il mantenimento di questa quota giornaliera è sempre più legato alla puntualità e alla consistenza delle consegne di dosi da parte delle aziende farmaceutiche".