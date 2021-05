Regno Unito: abbracci per apertura, fila ai pub per la pinta mattutina

Quasi ovunque nel Regno Unito, le porte di pub e ristoranti hanno riaperto gli spazi indoor dopo la lunga chiusura di gennaio. I bollettini delle autorità britanniche sulla situazione del coronavirus sono rassicuranti, registrando i minimi europei (al 16 maggio: 4 vittime e meno di 2.000 casi nelle ultime 24h). A questo, si aggiunge il progresso della campagna di immunizzazione, che per un totale che supera i 56,5 milioni di vaccinati (quasi il 70% della popolazione adulta ha ricevuto almeno la prima dose).

Ma Boris Johnson esorta alla massima “dose di cautela” per evitare l’aumento dei tassi di infezione alla luce dell’alto rischio di diffusione della variante indiana del covid-19.

Scozia, Galles e Irlanda del Nord stanno seguendo percorsi di riapertura simili, ma con meno libertà per via del recente picco nel trend dei casi. A Glasgow, i cittadini tra i 18 e i 39 anni hanno ricevuto la call alla vaccinazione, prima del previsto per far fronte alla recrudescenza del virus.

Gioia e scommesse al pub: in fila per la pinta

Un mese dopo le riaperture dei servizi all’aperto, il ritorno all’interno di pub e i ristoranti è un grande comfort che ha generato gioia ed entusiasmo. Lunghe le file per accedere alle consumazioni del mattino. Soprattutto per chi è solito iniziare la giornata con una birra (tipico di irlandesi, scozzesi, gallesi e inglesi). Per non considerare poi il clima imprevedibile (spesso rigido, piovoso e ventoso) del Nord Europa che non sempre fa apprezzare la bellezza di un drink seduti all’aria aperta. È sulla famosa pinta anglosassone, allora, che si sono lanciate le scommesse di chi spera in futuri allentamenti ed un ritorno alla normalità. Alcuni pub hanno aperto addirittura allo scoccare della mezzanotte, pronti a rilanciare il business accogliendo i clienti con sconti, offerte speciali e prime birre gratis.

Incontri, viaggi all’estero e quarantene

Dopo quasi 6 mesi di attività parziale, riaprono oggi anche le strutture alberghiere. Regole meno rigide anche per gli incontri a casa (fino a 6 persone all’interno delle mura domestiche). Ma la novità maggiore è la rimozione del divieto ai viaggi per turismo, anche se la “lista verde” delle destinazioni “sicure” a cui non si applica la quarantena è attualmente limitante, perché contempla solo il Portogallo, Israele, Gibilterra e altri 7 Paesi (per lo più isole). Si apprende che alcuni turisti si sono alzati presto per fare il check-in per i primi voli del mattino (ovviamente già sold-out), ad esempio, verso Lisbona e l’Algarve.

La serie di nuove misure di allentamento del lockdown rimangono comunque parziali e graduali in vista di una riapertura più estesa che il Governo Tory ha programmato (con riserva), a partire dal 21 giugno. Nel tentativo di far ripartire l’economia, infatti, Londra prevede di riaprire anche teatri, musei e impianti sportivi.

La politica dell’abbraccio “responsabile”

Solo qualche giorno fa, si leggevano notizie e post su come tornare a praticare - in sicurezza - la cosiddetta “hug therapy” (terapia data dal calore di un semplice abbraccio) dato che, da oggi, è consentito a familiari o amici di riattivare il “contatto fisico personale” (purché chi si abbraccia non appartenga a categorie vulnerabili).

Si tratta di un momento di vicinanza fisica e morale che è mancato un po’ a tutti nei lunghi mesi del lockdown e con il perdurare dell’emergenza sanitaria. Ma a raffreddare gli ottimismi, è il messaggio con cui la Sanità pubblica britannica esprime note di cautela. “Attento ai rischi per i tuoi cari”, ha ribadito anche Boris Johnson in un video via Twitter per ricordare che “il contatto ravvicinato come l’abbraccio è un modo diretto per trasmettere la malattia”.

La Gran Bretagna ha registrato quasi 128.000 morti per coronavirus, la cifra più alta in Europa. Nonostante le preoccupazioni per la gravità della nuova variante, i canali Social testimoniano questo importante ritorno alla convivialità e agli abbracci in famiglia.