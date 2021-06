Bonus tv senza Isee da 100 euro: in arrivo regole decreto attuativo

In arrivo le regole del bonus tv previsto dal Decreto Sostegni, con il decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’Economia in attesa di pubblicazione proprio in questi giorni.

Come funziona il bonus tv? Le opzioni sarebbero due:

sconto di 100 euro a nucleo familiare senza limite del reddito Isee per coloro che decidono di rottamare un vecchio televisore ;

sconto di 50 euro senza rottamazione per famiglie con reddito Isee sotto 20mila euro.

Bonus tv senza Isee: 100 euro a nucleo familiare con rottamazione

Dal 1 settembre 2021 a giugno 2022 avverrà il graduale passaggio a zone alla nuova tecnologia del digitale terrestre dvb-t2 con codifica hevc main 10.

S’inizia con Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna fino a fine 2021. Dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, sarà la volta di Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Infine, toccherà a Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche.

Molte famiglie italiane saranno costrette a comprare un decoder oppure una nuova televisione: prevista la possibilità di ottenere uno sconto di 50 o 100 euro direttamente dal negoziante grazie al bonus tv del Decreto Sostegni. Vediamo come funziona.

In attesa della pubblicazione del decreto attuativo Mise-Ministero Economia sul bonus tv 100 euro possiamo anticipare che la misura del Decreto Sostegni dovrebbe prevedere uno sconto di 100 euro a famiglia per tutti coloro che decidono di rottamare una vecchia tv, senza alcun vincolo legato al reddito Isee.

In tal caso, il bonus tv non sarebbe solo raddoppiato nell’importo ma anche allargato tutti. La procedura per ottenere il bonus tv potrebbe prevedere la registrazione ad un sito da parte dell’utente, per ottenere tramite codice fiscale un codice alfanumerico o QR code da presentare al rivenditore per ottenere lo sconto al momento dell’acquisto, con riconsegna del vecchio apparecchio tv direttamente al negoziante che potrà provvedere al corretto smaltimento.

Bonus tv e decoder da 50 euro con limite reddito Isee 20mila euro

Per coloro che non hanno un televisore da rottamare è previsto un bonus tv o decoder da 50 euro ma solo per le famiglie con reddito Isee sotto i 20mila euro.

Lo sconto potrà essere utilizzato per comprare una nuova tv dvb-t2 oppure un decoder esterno.

Lo sconto potrà essere richiesto direttamente al negoziante fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate.