Musk e Elkann a Italian Tech Week 2021 per parlare di auto del futuro

Si accendono i riflettori sull’Italian Tech Week 2021 di Torino, la tech conference che ha l’obiettivo di riunire idee, esperienze e storie del panorama tecnologico internazionale.

A creare fermento tre mesi prima dell’evento (23-24 settembre 2021 a Torino), l’annuncio della partecipazione di Elon Musk e John Elkann, il primo come special guest 2021.

Di che cosa parleranno il fondatore di Tesla e SpaceX e l’erede dell’impero Agnelli?

Elon Musk ospite d’onore all’Italian Tech Week 2021 di Torino

Quest’anno l’Italian Tech Week 2021 si terrà a Torino dal 23 al 24 settembre 2021, ma già se ne parla.

L’obiettivo principale della manifestazione, alla sua seconda edizione, è quella di riunire “le menti più brillanti della scena tech mondiale per ispirare e connettere chiunque creda in un futuro in cui la tecnologia e l’innovazione sono estensioni delle possibilità umane”.

Promessa mantenuta: Special guest dell’evento il fondatore di Tesla, SpaceX e Neuralink, Elon Musk. Tra gli altri speaker ci saranno alcuni dei più famosi ed influenti imprenditori, investitori e C-levels di tutto il mondo, compreso l’erede della famiglia Agnelli, John Elkann.

Il settore automotive, dunque, punterà i riflettori sulla due giorni dedicata a startupper, investitori ed aziende innovative per ispirarsi, conoscersi e fare rete, visto l’incontro tra Elon Musk e John Elkann, presidente e Ad di Exor, presidente di Stellantis e CEO ad interim della Ferrari. Di che cosa parleranno?

Elon Musk e John Elkann all’Italian Tech Week 2021: di cosa parleranno?

La location dell’Italian Tech Week 2021 di quest’anno sono le Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino, hub di innovazione e arte, cuore pulsante della creatività, della cultura e dello spettacolo proiettato verso il mondo.

Luogo ideale per parlare del futuro del settore automotive, orientato sempre più verso l’elettrico e le auto a guida autonoma, oppure di criptovalute e della conquista dello Spazio.

Questi potrebbero essere i principali temi al centro dell’incontro tra le due menti brillanti, che hanno dato molto e molto altro daranno ancora al settore automotive. In particolare, discuteranno della quarta rivoluzione industriale o meglio della tecnologia e del suo impatto sul nostro futuro. Non ci resta che attendere.