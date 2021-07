Green Pass obbligatorio, colori e stato di emergenza: cabina di regia

Nei prossimi giorni potrebbe essere convocata dal premier Mario Draghi la cabina di regia per discutere del Green Pass obbligatorio per partecipare agli eventi sportivi e culturali, oltre che per viaggiare, mentre meno probabile, almeno per il momento, l’obbligo della carta verde per entrare in bar e ristoranti sul modello francese di Macron.

Il tutto mentre l’Italia supera la soglia dei 25 milioni di vaccinati contro il Covid, che significa che oltre il 46% della popolazione sopra i 12 anni ha completato il ciclo vaccinale. Ed è proprio per dare un’ulteriore impulso alla campagna vaccinale, specialmente tra i giovani e gli over 60 che mancano ancora all'appello, il governo potrebbe pensare di estendere l’obbligo del green pass.

Green pass obbligatorio e colori Regioni

Il tema dell’estensione del green pass che divide i partiti di maggioranza e non solo, tra chi è favorevole e chi contrario, per forza di cose si intreccia con quello dei parametri per l’assegnazione dei colori alle Regioni, alla luce del rapido aumento dei contagi in Italia, e in tutto il mondo, da variante Delta che, qui da noi, fanno di nuovo parlare di zone gialle in alcuni territori. Anche se realtà in Sicilia al momento sono salite a 3 le zone rosse: Mazzarino, Riesi e Piazza Armerina.

Al momento la direzione del governo sarebbe quella di affrontare con una visione pragmatica della situazione, sulla base dei dati reali del contagio, come spiega l’Ansa. Lungi dall'idea di richiudere tutto, con Matteo Salvini, contrario anche al modello francese, che dopo aver incontrato il premier ha spiegato: "Le scelte estreme non piacciono né a me né a Draghi. Noi non siamo per gli estremismi".

Cabina di regia forse già lunedì

Alla luce di tutte queste novità, il premier potrebbe dunque decidere di convocare una cabina di regia all'inizio della prossima settimana, forse già lunedì, dopo l'arrivo dei dati del monitoraggio di venerdì e sui quali si potrebbero decidere nuove ordinanze da parte del ministro della Salute Roberto Speranza in vigore già a metà della prossima settimana.

Proroga stato di emergenza e Green pass obbligatorio

Da decidere anche la proroga dello stato di emergenza che scade il 31 luglio e sul tema ci sono giò delle indicazioni da parte del ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Mariastella Gelmini.

"La variante Delta ci preoccupa e quindi credo che si debba trovare una via italiana all'utilizzo ampio del green pass - ha detto Maria Stella Gelmini -. Non inseguiamo modelli stranieri ma certamente il governo valuterà di estendere l'utilizzo ad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni".

Per estendere il Green pass obbligatorio ad altri ambiti rispetto a quelli previsti dal regolamento europeo serve però una norma di legge: è questa la posizione che il Garante per la Privacy ha già espresso in passato, nel parere sul dpcm di attuazione della piattaforma per il rilascio della certificazione e in audizione in Parlamento.