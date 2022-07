Dopo il caldo, oggi allerta temporali in 9 Regioni. Dove è scattata

Le prime nubi sono comparse al nord fin da lunedì sera, ma è oggi che arrivano le precipitazioni.

Ad essere interessate da pioggia e temporali sono soprattutto le zone del nord e del centro, con tanto di allerta gialla. Ben 9 tra Regioni e province autonome, dove si monitora la situazione, pure senza che ci sia un’emergenza: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria e Veneto.

Arrivano acqua e grandine

La morsa del caldo record, quindi, dovrebbe allentarsi, almeno nelle aree interessate dall’arrivo di un fronte di bassa pressione, che porta instabilità a carattere sparso, con fenomeni che localmente potranno risultare anche intensi: tradotto significa temporali, che fanno abbassare – seppure temporaneamente – le temperature, che nei giorni scorsi avevano raggiunto punte record ed erano rimaste fin da giugno sopra le medie stagionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le Regioni coinvolte dai fenomeni più intensi, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Rischio di criticità idrogeologiche

È presto, però, per “gioire”, dal momento che in alcuni casi si rischia di passare dall’emergenza caldo e siccità a quella idrogeologica. Come si legge nel bollettino nazionale di criticità e di allerta, sul sito del Dipartimento della Protezione civile (protezionecivile.gov.it), l’avviso prevede precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia (attivato a Milano il Centro operativo comunale - COC della Protezione civile), Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto, in estensione a Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

L’allerta gialla, poi, scatta per temporali anche su Abruzzo, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto; allerta gialla per rischio idrogeologico su Piemonte nord-orientale e Provincia Autonoma di Trento.

Attenzioni puntate su Milano e il Veneto

Le situazioni più delicate, però, si prevedono in Lombardia, dove il Comune di Milano ha emesso l’allerta per temporali, chiarendo: "Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia - si legge nella nota del Comune - stante le condizioni meteo caratterizzate da uno stato di perdurante instabilità anche sul nodo idraulico di Milano ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali” anche per la giornata di martedì.

A preoccupare in Veneto, invece, sono le condizioni idrogeologiche, con l’arrivo di piogge anche molto intense su un terreno estremamente arido. L’allerta terminerà solo a mezzanotte di mercoledì 27 luglio. Sono monitorate in particolare le zone montane e i bacini fluviali.