I sorteggi di Champions League: ecco le avversarie delle italiane

Un pezzo importante di stagione è stato sorteggiato lunedì sette novembre, quando a Nyon sono usciti gli abbinamenti ufficiali dei prossimi ottavi di finale in Champions League. L’anno scorso ci sono stati diversi problemi durante i sorteggi, con tutte le squadre che si sono viste mescolare il proprio destino, dopo unprimo tentativo comunque positivo. Questo ha portato ha un mutamento totale nel percorso di ognuna, cambiando di fatto le sorti durante il prosieguo della stagione. Questa volta però è andato tutto liscio e finalmente la fortuna ha iniziato a girare.

Bottino abbastanza positivo per le italiane, in gara contro avversarie largamente alla portata. Il Napoli vola in Germania, mentre l’Inter dovrà sfidare l’ex Conceição. Tra tutte, solo il Milan si potrebbe trovare in difficoltà, contro l’ex “rivale” Conte, pronto a riprendersi Londra, dopo alcune partite complesse. Due finali, come Bayern Monaco-Psg e Liverpool-Real Madrid, pronte ad illuminare la prima fase ad eliminazione diretta. Il City aspetta il Lipsia, mentre il Borussia Dortmund se la vedrà con il Chelsea.

Tante sfide che ci diranno realmente come sono le condizioni die giocatori post Mondiale, grande preoccupazioni di tutte le società. Indubbiamente, trovarsi di fronte a certe sfide, dal calibro elevato, potrebbe favorire alcune sorprese, visto he diversi club di livello, sono destinati ad uscire subito. Tra queste sorprese, vi potrebbe essere il Club Bruges, che dopo aver giocato una fase a gironi praticamente perfetta, hanno la possibilità di scrivere un importante pezzo di storia. Sfideranno il Benfica, sicuramente ostico, ma non impossibile. E in Europa si sa, i sogni esistono per tutti.

Le avversarie delle italiane in Champions League:

Eintracht Francoforte-Napoli:

Andata: 21/02 (Deutsche Bank Park)

Ritorno: 15/03 (Stadio Maradona)

Non nascondiamoci dietro l’evidenza: i tedeschi, nonostante siano i campioni in carica dell’ultima Europa League, rappresentano un avversario assolutamente alla portata dei partenopei. Un sorteggio dunque fortunato per Spalletti, che oltre a volare in campionato, può realmente riscrivere una nuova pagina europea per gli azzurri. I tedeschi sono attualmente quinti in campionato, che a grosse linee è il posizionamento prefissato dalla società ogni anno. Europa garantita sì, ma senza particolari salti di qualità. Bisogna indubbiamente evidenziare le buone prove fatte in coppa, specie negli scontri diretti con il Marsiglia di Tudor e lo Sporting Lisbona, sulla carte superiori. I meriti devono essere assegnati perlopiù alla retroguardia solida, composta da Jakic, Tuta e N’Dika, veri guerrieri della rosa. Davanti è tornato Gotze, che è sempre un pericolo, seppur gli infortuni non lo aiutino. Infine, è scoppiato Muani, bomber francese che in questa stagione ha fornito già sette assist, mettendo a segno anche quale goal. Un trottola per il campo, che non sarà semplice da gestire.

Tottenham-Milan



Andata: 14/02 (San Siro)

Ritorno 8/03 (Hotspur Stadium)

Tra tutte le italiane, i rossoneri sono stati indubbiamente quelli meno fortunati, a livello di sorteggio, visto che dovranno affrontare una delle forze tecniche più importanti della Premier League. Sicuramente, se la possono giocare, considerando che esistono rose decisamente più pericolose, ma avere contro Conte non è mai una buona notizia, specie per le enormi conoscenze che ha sul nostro campionato. Avere la prima gara in casa può aiutare il gruppo a partire con il piede giusto: San Siro è da sempre un uomo in più per le due corazzate milanesi, che contano sempre molto sul supporto del proprio pubblico. Dopo un inizio scintillante, i londinesi sono drasticamente calati, perdendo poco a poco la vetta della classifica. Le critiche contro l’ex allenatore di Inter e Juventus non sono di certo mancate, ma i giocatori, da un anno a questa parte, hanno tutti dimostrato un grande rispetto per il proprio “generale”, difendendolo in tutto e per tutto. Uno spirito di squadra che è venuto fuori anche nelle gare più ostiche (come nelle ultime sfide dei gironi di Champions League). Con i recuperi di alcuni infortunati (tra cui il fondamentale Richarlison) e la consapevolezza di dover evolvere il proprio status, è probabile che a febbraio si presentino con un atteggiamento particolarmente aggressivo. In cerca della gloria. Questo è il DNA di Conte e il Milan dovrà provare a contrastarlo con cuore e qualità. Tenere Kane è un’impresa per chiunque, ma la crescita di Kalulu e Tomori è un fattore essenziale, per poter provare almeno a limitarlo.

Porto - Inter:

Andata: 22/02 (San Siro)

Ritorno: 14/03 (Estadio do Dragão)

Ogni anno, la “maledizione” Porto è una condanna per almeno una delle italiane in corsa europea. Lo scorso anno è toccato alla Lazio, in passato anche a Juventus e Roma. Nessuna delle tre è riuscita a superare il muro portoghese, scontrandosi contro un pubblico caloroso e un ambiente da brividi. Tecnicamente però, bisognerebbe essere realisti. La corazzata di Inzaghi lo scorso anno fù sorteggiata contro il Liverpool, poi arrivato in finale, uscendo di fatto, subito dai giochi. Una delusione che ha condannato poi tutto il resto della stagione, sia a livello mentale, che fisico. Poter incontrare una squadra potenzialmente inferiore è un ottimo vantaggio, specie con le alternative stellari che avrebbero potuto sfidare. I portoghesi giocano l’Europa dei grandi ogni anno, riuscendo ad alternare buone prestazioni a disastri colossali. L’importante numero di giovani lanciati rappresenta appieno la filosofia della società, continuamente in evoluzione per i tanti trasferimenti. In questa particolare stagione, stanno puntando sulle giocate di Evanilson, brasiliano in fase di esplosione e sulle reti di Taremi, bomber essenziale per il raggiungimento degli ottavi. Una sfida non scontata, in cui però ci sarà la possibilità di attaccare in massa, tenendo in mano il pallino del gioco.

Il quadro completo dei sorteggi ottavi di Champions League: