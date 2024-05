NoiPA Maggio 2024: cedolino visibile, bonus mamma e date pagamenti

In un contesto di crescente attenzione alle politiche familiari, il portale NoiPA annuncia novità significative per i dipendenti pubblici nel mese di maggio 2024. Tra queste, spicca l’introduzione del Bonus Mamma, un incentivo economico che mira a sostenere le lavoratrici madri nel settore pubblico. Questo aggiornamento si affianca alla consueta visibilità degli stipendi, fornendo un quadro completo delle novità stipendiali per i dipendenti statali.

Cedolino NoiPA maggio 2024

Il portale NoiPA ha reso disponibile il cedolino di maggio 2024, confermando la stabilità dello stipendio tabellare e l’attesa inclusione del Bonus Mamma Noipa 2024. Nonostante le incertezze iniziali, il bonus è stato confermato, promettendo un incremento per le lavoratrici con figli. La visibilità degli stipendi, garantita dal 2 maggio, si accompagna all’attesa di ulteriori benefici derivanti dal taglio del cuneo fiscale, soprattutto per coloro che non hanno ancora ricevuto gli arretrati di marzo.

Nello specifico, il Bonus Mamma rappresenta una novità di rilievo per i dipendenti pubblici, in particolare per le lavoratrici con due o più figli. L’azzeramento dei contributi IVS, fino a 3.000 € annui, si traduce in un aumento netto fino a 150 € mensili, offrendo un sostegno tangibile alla maternità e al benessere familiare.

Inoltre, per i residenti in Liguria che soddisfano i requisiti previsti dalla legge regionale, si prevede l’azzeramento dell’addizionale Irpef, fornendo ulteriore supporto finanziario ai lavoratori della regione.

Come visualizzare il cedolino NoiPA

Per verificare la busta paga NoiPA online, è possibile seguire questi passaggi:

Accedere all’area riservata del portale NoiPA.

Inserire le proprier credenziali di accesso (codice fiscale e password) o utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)1.

Navigare fino alla sezione "Documenti Personali".

Qui sarà è possibile consultare il cedolino della rata stipendiale in formato elettronico.

Da ricordare: il cedolino relativo ad ogni rata rimane disponibile nell’area riservata per i 15 mesi successivi alla pubblicazione. Per ulteriori dettagli, puoi consultare i materiali di approfondimento disponibili sulla pagina “Documenti disponibili” del sito NoiPA.

Calendario pagamenti Noipa maggio 2024

Di seguito, le date salienti nel calendario NoiPA per il mese di maggio:

22 maggio 2024: Insegnanti delle scuole materne ed elementari.

23 maggio 2024: Personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa.

24 maggio 2024:

Personale Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico (Aeronautica, Capitaneria di Porto, Cappellani Militari, Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Marina militare, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco);

Personale Comparto Funzioni centrali (Agenzie Fiscali, AGID, ENAC, Enti pubblici non economici, Ministeri, CNEL, ecc.);

Personale Comparto Funzioni locali;

Personale Comparto Istruzione e ricerca (AFAM, Enti di Ricerca, Università, Personale ATA, insegnanti ecc.);

Personale Comparto Sanità (Medici, Dirigenti Medici, Ricerca Sanitaria, ecc.);

Personale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

27 maggio 2024: Personale insegnante supplente temporaneo.