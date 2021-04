Addio a Milva: la “rossa” della musica attaccata sui social dai no-vax

Ieri dopo la notizia della scomparsa di Milva i no vax si sono scatenati sui social diffondendo la notizia che la cantante sia morta in seguito al vaccino anti-Covid.

In realtà la “Rossa” soffriva da anni di una malattia neurovegetativa che l’aveva costretta a lasciare le scene.

L'attacco social

“Io mi vaccino perché tengo alla mia vita a e alla vita altrui. Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e di abbracciare i nostri cari. Tutti quanti insieme possiamo farcela a sconfiggere questo virus”. Questo il post pubblicato il 26 marzo scorso da Milva, che a 81 anni invitava i suoi followers a vaccinarsi.

Ma i no vax non hanno perso l’occasione per vomitare insulti.

Ecco alcuni commenti: “Vaccinata e deceduta, complimenti!” “Fatto farmaco genico sperimentale un mese fa ed oggi stecchita”. “Ti ha fatto proprio bene questo vaccino, vero? E lo hai pure consigliato ai tuoi fan! Complimenti! E buon viaggio”.

Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, sul suo profilo Facebook aveva scritto nel 2010: "Dopo cinquantadue anni di ininterrotta attività, migliaia di concerti e spettacoli teatrali sui palcoscenici di una buona metà del pianeta, dopo un centinaio di album incisi in almeno sette lingue diverse, ho deciso di mettere un punto fermo alla mia carriera. Ho deciso di abbandonare le scene e fare un passo indietro". Da quel momento la cantante e attrice, interprete di registi e musicisti come Strehler e Piazzolla, Berio e Morricone, ha vissuto nella casa di via Serbelloni, nel cuore di Milano, con la figlia Martina Corgnati, critica d’arte, e la segretaria Edith.

Soprannominata la 'Pantera di Goro', dal nome della sua città natale in provincia di Ferrara, oppure 'Milva la Rossa', per il colore ramato dei capelli, Milva è stata una delle più grandi interpreti della canzone italiana: nella sua lunga carriera durata più di 50 anni ha venduto oltre 80 milioni di dischi. Amata anche in Germania, i dischi di Milva era una diva pure in Francia, Giappone, Corea del Sud, Grecia, Spagna e Sudamerica.



In un’intervista a “Repubblica”, Martina Corgnati dice: “Mia mamma era una donna insicura e umanissima, soffriva di una limitazione crescente che viveva con sofferenza, ma alcune volte aveva ancora momenti di piacere e complicità con gli altri".

L’omaggio alla cantante del mondo dell’arte e della politica

“Con Milva scompare una protagonista della musica italiana, una interprete colta, sensibile e versatile, molto apprezzata in Italia e all'estero. Esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, attraverso il profilo Twitter del Quirinale ha voluto salutare l'artista.

"Milva è stata una delle interpreti più intense della canzone italiana.

ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha definito l'artista scomparsa "una figlia dell'eccezionale tradizione canora dell'Emilia-Romagna, dove iniziò la propria carriera tra i locali del ferrarese e di Goro, il suo paese natale".

Iva Zanicchi: "Sono davvero molto addolorata.Quando stavo malissimo in ospedale per il covid-19, nel novembre scorso lei mi ha mandato dei messaggi bellissimi che non dimenticherò mai. Sono addolorata perché va via una persona che ho ritenuto amica, una delle poche nell'ambiente musicale. Milva era la cantante preferita di mia madre, nonostante io facessi la cantante. Mi diceva: "Tu sei mia figlia ma lei...".

“È stata un'interprete straordinaria e unica. La sua voce ha dato forma e volo a musiche e parole, le più diverse, tra teatro e canzone, con una passione e una bravura assolute. Addio regina amazzone. Buon viaggio sul nuovo sentiero”. Così Claudio Baglioni sui profili social ricorda Milva, pubblicando una foto datata 2018 in cui consegna alla figlia della cantante, Martina Corgnati, il «Premio alla carriera» che le fu assegnato al Festival di Sanremo.

“Tutto il mondo del Teatro e della Musica italiana piange una grande artista. Ciao Rossa!” Così, sulla sua pagina Facebook, Gianni Morandi ha ricordato Milva.





I funerali di Milva

Milva avrebbe compiuto 82 anni a luglio.

Le esequie della cantante si svolgeranno in forma privata, la camera ardente sarà allestita nel foyer del Piccolo Teatro Strehler, martedì 27 aprile, dalle 9.30 alle 13.30.