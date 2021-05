Rimborso Irpef 2021: quando arriva in busta paga o nella pensione

Da una settimana è possibile inviare il modello 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi 2021. Quando arriveranno i rimborsi Irpef?

Previsti tempi differenti per lavoratori dipendenti e pensionati, con i primi che riceveranno l’accredito direttamente in busta paga a partire da luglio mentre i secondi dovranno attendere il mese di agosto.

Dichiarazione redditi 2021: entra nel vivo la stagione del 730 precompilato

La stagione della dichiarazione dei redditi 2021 è entrata nel vivo. Da lunedì 10 maggio 2021, data in cui i modelli predisposti dal Fisco sono stati resi disponibili online, al 19 maggio, data che ha dato il via all’invio del 730 precompilato, oltre 1,8 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione precompilata 730 o Redditi per consultare i dati caricati dalle Entrate e verificare che fossero completi e corretti.

Nel dettaglio, circa 430mila sono contribuenti della Lombardia, 220mila del Lazio e 165mila del Veneto. Seguono i contribuenti del Piemonte (in 162mila hanno visualizzato il loro modello) e dell’Emilia-Romagna (123mila). Complessivamente, gli accessi totali al sistema registrati dal partner tecnologico Sogei superano i 2,6 milioni.

Ricordiamo che ci sono più di quattro mesi a disposizione per “chiudere” il 730. Il termine per l’invio è fissato a giovedì 30 settembre 2021, mentre il modello Redditi pf può essere integrato e inviato da oggi fino al 30 novembre.

Per visualizzare e spedire la dichiarazione bisogna accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta d’identità elettronica), Cns (Carta nazionale dei servizi), Inps o con quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Queste ultime, dallo scorso 1° marzo non vengono più rilasciate e, per chi le possiede già, saranno attive fino al 30 settembre. Quando arrivano i rimborsi Irpef 2021?

Rimborso Irpef 2021: quando arriva accredito in busta paga o pensione

Inviata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi si attendono i rimborsi Irpef, quando arriveranno?

Previsti tempi diversi a seconda si tratti di lavoratore dipendente o di un pensionato, con l’attesa più lunga per questi ultimi. Se il modello viene inviato entro il 31 maggio 2021, l’accredito del rimborso Irpef 2021 per i lavoratori dipendenti arriverà direttamente nella busta paga di luglio mentre i pensionati dovranno attendere un mese. La regola prevede che l’Inps provveda al pagamento del rimborso previsto nella pensione a partire dal secondo mese successivo rispetto al quale si è ricevuto il prospetto delle liquidazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, quindi se si presenta il modello entro il 31 maggio il rimborso arriverà entro il mese di agosto.