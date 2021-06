Vaccini, Costa: “Terza dose entro l’anno”. Novità e ultime notizie

La corsa alle vaccinazioni non si ferma, anzi. Dopo gli Open Day e la prima Open Night, organizzati in diverse regioni d’Italia, anche la modalità di somministrazione Drive Through registra il “tutto esaurito”. Accade questa mattina a Trento, dove il nuovo centro vaccinale, dove è possibile ricevere la dose stando seduti in auto, ha mandato in tilt il traffico.

In Lombardia, invece, ha aperto nelle scorse ore il primo hub vaccinale aziendale da 1.000 dosi al giorno, alla Unipol Gruppo. Se ne affiancherà un secondo, sempre a Milano, poi altri 20 in diverse località.

L’obiettivo del Commissario all’emergenza sanitaria, il Generale Figliuolo, è raggiungere l’80% di popolazione vaccinata entro settembre, ossia la cosiddetta immunità di gregge o di comunità (come in Israele), che in Lombardia è vicinissima.

Intanto si parla di terza dose. Il punto.

La terza dose

“La terza dose sarà prevista, gli studi ci dicono indicativamente entro l’anno come arco temporale in cui essere fatta. Ma non saremo più in fase emergenziale, ci sarà una struttura sul territorio e un’organizzazione diversa, la medicina del territorio sarà fondamentale”.

Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Agorà, su Rai3, confermando le anticipazioni di Figliuolo delle scorse ore.

Trento, Drive through manda il tilt il traffico

Il traffico della tangenziale è bloccato questa mattina a Trento, dove ha aperto il nuovo centro vaccinale con la somministrazione in modalità drive through.





La struttura si estende su una superficie di 47 mila metri quadri e ha otto linee vaccinali, di cui una pedonale. Una cinquantina le persone che a turno sono impegnate tra volontari, personale medico, infermieri, assistenti sanitari e amministrativi. “La vaccinazione in modalità drive through, cioè senza necessità di scendere dalla macchina, permette di aumentare la capacità vaccinale fino a circa 1.800 somministrazioni al giorno – spiega la Provincia - e garantisce maggiore sicurezza in termini di distanziamento.

Le varie fasi della vaccinazione rimangono comunque le stesse: accettazione e anamnesi, somministrazione e attesa di 15 minuti in un’area dedicata a garantire immediata assistenza in caso di eventuali reazioni avverse”.

Lombardia vicina all’immunità di comunità

Fin dallo scorso week end i numeri della Regione indicavano il 67% di popolazione che ha ricevuto la prima dose di vaccino.

Oggi la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ha confermato l’obiettivo: “Saremo la prima regione a raggiungere l'immunità di comunità. In Lombardia somministriamo regolarmente più di 100mila vaccini al giorno” ha spiegato a Mattino Cinque su Canale 5.