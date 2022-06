La classifica delle spiagge più belle d’Italia 2022 (e in Europa)

Ormai l’estate è alle porte e le temperature sono quelle tipiche della stagione, già da diverse settimane. La voglia di mare aumenta e allora in molti programmano le ferie. Ma dove andare? Se idealmente si potesse scegliere, senza badare a spese o chilometri da percorrere per raggiungere le baie più belle, un suggerimento arriva dalla classifica stilata dall’organizzazione European Best Destinations.

Sono ben sette le mete italiane nell’elenco.

La classifica delle spiagge italiane più belle 2022

1. Cala Goloritze

La prima tra le italiane e al quarto posto della classifica è Cala Goloritze, a Baunei in Sardegna. É una spiaggia raggiungibile solo a piedi o in barca e fin dal 1995 ha ottenuto il riconoscimento di monumento nazionale "protetto".

2. Baia delle Zagare

Scendendo di tre gradini, ecco al settimo posto la Baia delle Zagare, in Gargano (comune di Mattinata in Puglia). Anche in questo caso occorre fare qualche passo, ma ne vale la pena.

3. Spiaggia di Cavoli

La terza spiaggia più bella d'Italia si trova al 14esimo posto, secondo la European Best Destination, ed è in un’altra isola: Cavoli, all'Elba.

4. La Sorgente

Rimanendo all’isola d’Elba, ecco un’altra meta imperdibile: al 16esimo posto c’è La Sorgente di Portoferraio.

5. Cala dei Gabbiani

Appena un posto al di sotto si trova un’altra baia in Sardegna, ossia Cala dei Gabbiani, raggiungibile solo via mare.

6. Cala Cipolla

Ancora in Sardegna ecco poi al 19esimo posto Cala Cipolla a Chia. In questo caso è ideale per i bambini grazie al fondale bassissimo per decine di metri dalla riva. È anche facilmente raggiungibile, ma di contro ha che è sempre molto affollata.

A chiudere la classifica delle 22 spiagge europee più belle c’è infine Cauco a Maiori, Amalfi.

La classifica delle spieagge più belle in Europa 2022

Ma chi c’è in vetta alla classifica in Europa?

1. Porto Santo (Portogallo)

Al primo posto si trova Porto Santo Golden Beach, a Porto Santo, a Madeira, isola al largo del Portogallo.

2. Bolonia Beach - Spagna

A seguire ecco Bolonia Beach nella provincia di Cadice, in Spagna.

3. Seixal - Maderia

Seixal, sempre a Madeira.

4. Cala Goloritze

Poi l’italiana Cala Goloritze.

5. Mitjaneta Beach - Baleari

Questa volta, al 5° posto, ci si sposta nell’arcipelago delle Baleari, al largo della Spagna, ed esattamente sull’isola di Minorca, con Mitjaneta Beach.

6. Monolia Beach - Grecia

Al sesto posto, invece, c’è una spiaggia spagnola ed esattamente Monolia Beach sull’isola di Lichadonisia.

7. Baia delle Zagare in Gargano

Al settimo posto, come visto, c’è la Baia delle Zagare in Gargano.

8. Elafonisi – Grecia

All’8° un’altra spiaggia greca: quella di Elafonisi a Creta, in Grecia.

9. Spiaggia di Santa Giulia - Corsica

Alla nona posizione c’è una spiaggia corsa e precisamente quella di santa Giulia a Porto Vecchio, in Corsica (Francia).

10. Hel Peninsula – Polonia

Infine, a chiudere la top ten si trova una spiaggia poco nota e in un Paese non famoso per le sue rive: si tratta di Hel, spiaggia della penisola omonima, in Polonia.