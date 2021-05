Bandiere Blu 2021, premiate 201 località. La classifica delle Regioni

Quali sono le spiagge più belle, ma anche più pulite, del nostro Paese?

A rispondere a questa domanda, come ogni anno, è la ong FEE, Foundation for Environmental Education, che ha assegnato le Bandiere Blu 2021. La novità di quest’anno riguarda il numero di località riverasche premiate, che salgono a quota 201 (contro i 195 del 2020) mentre gli approdi turistici sono 81: 15 le nuove Bandiere Blu, 9 quelle purtroppo non riconfermate.



I parametri che vengono presi in considerazione per poter eleggere i vincitori sono 32: oltre alle acque pulite, anche le strutture alberghiere, le informazioni turistiche, le piste ciclabili, i servizi d’utilità pubblica sanitaria, l’educazione ambientale.

Si riaccende la voglia di vacanza per l'estate 2021!

Bandiere Blu 2021, la classifica

La Liguria si conferma la Regione con il più alto numero di riconoscimenti ottenuti: sono sempre 32, come nella classifica Bandiere Blu 2020. La Campania si piazza al secondo posto con 19 Bandiere Blu (un’uscita e una new entry), superando la Toscana con 17 vessilli (e tre uscite), al terzo posto insieme alla Puglia che ha invece 3 new entry e un’uscita. Al quarto posto le Marche, con 16 bandiere e un nuovo ingresso, appena sopra la Calabria che è a quota 15 (due nuove località e una non confermata); mentre la Sardegna resta con le sue 14 località (un nuovo ingresso e un’uscita).

L’Abruzzo sale a 13 (tre new entry), mentre il Lazio si ferma a 11 con due nuovi comuni. Sempre 10 le Bandiere Blu per il Trentino Alto Adige, stesso numero della Sicilia (che guadagna posizioni e ha due nuovi ingressi). 9 per il Veneto, 7 per l’Emilia Romagna; la Basilicata conferma le sue 5 località. Seguono il Piemonte (2, con altrettante uscite), Friuli Venezia Giulia (2). In coda Lombardia e Molise, con 1 Bandiera Blu ciascuna.

Sono ben 416 le spiagge che possono vantare acque cristalline, circa il 10% di quelle a livello mondiale, mentre le bandiere sui laghi scendono a 16, perdendo due località.

Bandiere Blu 2021, le new entry

Tra le nuove località premiate nel 2021 ci sono Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro in Abruzzo; Diamante e Santa Maria del Cedro in Calabria; Camerota in Campania; Fondi e Minturno nel Lazio; Altidona nelle Marche; Bisceglie, Monopoli e Nardò in Puglia; Aglientu in Sardegna; Roccalumera e Modica in Sicilia.

Escono invece Marina di Pietrasanta, Montignoso e il Monte Argentario in Toscana; Castro in Puglia; Rocca imperiale in Calabria; Ispani in Campania; Cannobio e Arona in Piemonte; Teulada in Sardegna.